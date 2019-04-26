Турецкий клуб начал переговоры о покупке защитника "Динамо"
Томаш Кендзера попал в сферу интересов "Фенербахче"
Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера является одной из приоритетных целей "Фенербахче". Об этом сообщает портал Futbolarena.com. По информации источника, спортивный директор "Фенербахче" Дамиен Комолли уже начал предварительные переговоры относительно потенциального трансфера Томаша Кендзеры в турецкий гранд.
В стамбульском клубе планируют усилить позицию правого защитника, поскольку недовольны игрой Ислы и Хасана Али Калдырыма.
Отметим, что контракт Кендзеры с динамовцами действует до лета 2021 года. В текущем сезоне игрок сборной Польши провел за "Динамо" 37 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал столько же результативных передач. В его пассиве девять предупреждений и одно удаление.
Ранее мы писали, что президент киевлян Игорь Суркис признал поражение "Динамо" в чемпионской гонке. Киевляне упустили шанс сократить отставание от главного конкурента на "золото".
Ране мы писали о скандале после игры "Динамо" - "Шахтер": Буяльский и Мораес сцепились в подтрибунном помещении. Скучное классико получило эмоциональное продолжение: игроки попытались выяснить отношения вне поля.
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