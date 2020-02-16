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Турецкий пес прервал поединок с участием "Днепра-1": животное пришлось выносить с поля на руках

16 февраля, 12:43

Контрольный поединок был остановлен на некоторое время

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Алматинский "Кайрат" на учебно-тренировочном сборе в Турции провел товарищеский матч с "Днепр-1". Этот поединок завершился победой подопечных "Кайрата" со счетом 4:2. Во втором тайме на поле выбежала собака, которая сперва кружила в штрафной вратаря, а затем и вовсе выбежала в центр поля, откуда ее на руках вынес игрок "Кайрата".

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В составе команды Дмитрия Михайленко точными ударами Владислав Супряга и Сергей Булеца.

Кстати, опубликовали расписание ближайших матчей чемпионата Украины. Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила время начала матчей 21-го и 22-го туров. Пройдут они в самом начале весны, но время для некоторых поединков выбрано очень странное.

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Напомним, первый после зимней паузы тур чемпионата Украины пройдет 22-23 февраля.

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товарищеский матч чемпионат Украины Кайрат Днепр-1

Источник: Сегодня|Спорт

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