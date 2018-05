Турин в слезах: Буффон трогательно завершил карьеру в "Ювентусе"

Матч 38 тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Верона" (3:1) не имел турнирного значение. Но он войдет в историю туринского клуба. 63 минута. Замена в "Ювентусе". Стадион стоит – и плачет. Да что стадион, футболисты не скрывают слез. Уходит эпоха. Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон покидает поле. Это был последний матч Буффона в составе "Старой Синьоры".

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года, провел за клуб более 650 матчей. На клубном уровне он также играл за "Парму". Девять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз Кубок Италии, шесть раз Суперкубок Италии, один раз Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. Также он был признан лучшим футболистом Европы сезона-2002/03 по версии УЕФА.

Emotional scenes as Gianluigi Buffon is substituted off. The last time ever as a Juventus player.

