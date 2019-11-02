Туринское дерби и встреча "Ромы" с "Наполи": расписание и результаты 11-го тура Серии А

В 11-м туре чемпионата Италии состоится туринское дерби между "Торино" и "Ювентусом". Также "Рома" примет "Наполи", "Интер" сыграет с "Болоньей" на выезде.
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Позже "Милан" сыграет с "Лацио", "Аталанта" примет "Кальяри". Завершится тур в понедельник матчем между СПАЛ и "Сампдорией".
2 ноября, суббота
16:00 "Рома" – "Наполи" ТВ: "Футбол 1"
19.00 "Болонья" – "Интер" ТВ: "Футбол 1"
21.45 "Торино" – "Ювентус" ТВ: "Футбол 1"
3 ноября, воскресенье
13.30 "Аталанта" – "Кальяри" ТВ: "Футбол 2"
16.00 "Верона" – "Брешия"
16.00 "Лечче" – "Сассуоло"
16.00 "Дженоа" – "Удинезе"
19.00 "Фиорентина" – "Парма"
21:45 "Милан" – "Лацио" ТВ: "Футбол 2"
4 ноября, понедельник
21:45 СПАЛ – "Сампдория"
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|10
|8
|2
|0
|18-9
|26
|2
|ИНТЕР
|10
|8
|1
|1
|22-10
|25
|3
|АТАЛАНТА
|10
|6
|3
|1
|30-16
|21
|4
|РОМА
|10
|5
|4
|1
|18-11
|19
|5
|ЛАЦИО
|10
|5
|3
|2
|22-10
|18
|6
|НАПОЛИ
|10
|5
|3
|2
|20-13
|18
|7
|КАЛЬЯРИ
|10
|5
|3
|2
|16-10
|18
|8
|ФИОРЕНТИНА
|10
|4
|3
|3
|15-13
|15
|9
|ПАРМА
|10
|4
|1
|5
|15-14
|13
|10
|МИЛАН
|10
|4
|1
|5
|10-13
|13
|11
|БОЛОНЬЯ
|10
|3
|3
|4
|14-15
|12
|12
|ВЕРОНА
|10
|3
|3
|4
|7-8
|12
|13
|ТОРИНО
|10
|3
|2
|5
|11-16
|11
|14
|УДИНЕЗЕ
|10
|3
|1
|6
|5-17
|10
|15
|САССУОЛО
|9
|3
|0
|6
|16-18
|9
|16
|ЛЕЧЧЕ
|10
|2
|3
|5
|11-19
|9
|17
|ДЖЕНОА
|10
|2
|2
|6
|13-23
|8
|18
|БРЕШИА
|9
|2
|1
|6
|9-14
|7
|19
|СПАЛ
|10
|2
|1
|7
|7-17
|7
|20
|САМПДОРИЯ
|10
|1
|2
|7
|6-19
|5
Кстати, журналисты из Италии раскрыли тайну победителя "Золотого мяча". Нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду посетили журналисты France Football. Представители издания, которое ежегодно вручает премию "Золотой мяч", побывали в Турине.
Как Криштиану Роналду проводит отпуск, смотрите видео:
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