Туринское дерби и встреча "Ромы" с "Наполи": расписание и результаты 11-го тура Серии А

Все о матчах чемпионата Италии

"Ювентус" Турин / Фото: Reuters

В 11-м туре чемпионата Италии состоится туринское дерби между "Торино" и "Ювентусом". Также "Рома" примет "Наполи", "Интер" сыграет с "Болоньей" на выезде.

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Позже "Милан" сыграет с "Лацио", "Аталанта" примет "Кальяри". Завершится тур в понедельник матчем между СПАЛ и "Сампдорией".

2 ноября, суббота

16:00 "Рома" – "Наполи" ТВ: "Футбол 1"

19.00 "Болонья" – "Интер" ТВ: "Футбол 1"

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21.45 "Торино" – "Ювентус" ТВ: "Футбол 1"

3 ноября, воскресенье

13.30 "Аталанта" – "Кальяри" ТВ: "Футбол 2"

16.00 "Верона" – "Брешия"

16.00 "Лечче" – "Сассуоло"

16.00 "Дженоа" – "Удинезе"

19.00 "Фиорентина" – "Парма"

21:45 "Милан" – "Лацио" ТВ: "Футбол 2"

4 ноября, понедельник

21:45 СПАЛ – "Сампдория"

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 10 8 2 0 18-9 26 2 ИНТЕР 10 8 1 1 22-10 25 3 АТАЛАНТА 10 6 3 1 30-16 21 4 РОМА 10 5 4 1 18-11 19 5 ЛАЦИО 10 5 3 2 22-10 18 6 НАПОЛИ 10 5 3 2 20-13 18 7 КАЛЬЯРИ 10 5 3 2 16-10 18 8 ФИОРЕНТИНА 10 4 3 3 15-13 15 9 ПАРМА 10 4 1 5 15-14 13 10 МИЛАН 10 4 1 5 10-13 13 11 БОЛОНЬЯ 10 3 3 4 14-15 12 12 ВЕРОНА 10 3 3 4 7-8 12 13 ТОРИНО 10 3 2 5 11-16 11 14 УДИНЕЗЕ 10 3 1 6 5-17 10 15 САССУОЛО 9 3 0 6 16-18 9 16 ЛЕЧЧЕ 10 2 3 5 11-19 9 17 ДЖЕНОА 10 2 2 6 13-23 8 18 БРЕШИА 9 2 1 6 9-14 7 19 СПАЛ 10 2 1 7 7-17 7 20 САМПДОРИЯ 10 1 2 7 6-19 5

Кстати, журналисты из Италии раскрыли тайну победителя "Золотого мяча". Нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду посетили журналисты France Football. Представители издания, которое ежегодно вручает премию "Золотой мяч", побывали в Турине.

Как Криштиану Роналду проводит отпуск, смотрите видео:

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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