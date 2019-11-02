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Туринское дерби и встреча "Ромы" с "Наполи": расписание и результаты 11-го тура Серии А

2 ноября, 13:54

Все о матчах чемпионата Италии

"Ювентус" Турин

"Ювентус" Турин / Фото: Reuters

В 11-м туре чемпионата Италии состоится туринское дерби между "Торино" и "Ювентусом". Также "Рома" примет "Наполи", "Интер" сыграет с "Болоньей" на выезде.

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Позже "Милан" сыграет с "Лацио", "Аталанта" примет "Кальяри". Завершится тур в понедельник матчем между СПАЛ и "Сампдорией".

2 ноября, суббота

16:00 "Рома" – "Наполи" ТВ: "Футбол 1"

19.00 "Болонья" – "Интер" ТВ: "Футбол 1"

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21.45 "Торино" – "Ювентус" ТВ: "Футбол 1"

3 ноября, воскресенье

13.30 "Аталанта" – "Кальяри" ТВ: "Футбол 2"

16.00 "Верона" – "Брешия"

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16.00 "Лечче" – "Сассуоло"

16.00 "Дженоа" – "Удинезе"

19.00 "Фиорентина" – "Парма"

21:45 "Милан" – "Лацио" ТВ: "Футбол 2"

4 ноября, понедельник

21:45 СПАЛ – "Сампдория"

МКлубИВНПМячиОчки
1ЮВЕНТУС1082018-926
2ИНТЕР1081122-1025
3АТАЛАНТА1063130-1621
4РОМА1054118-1119
5ЛАЦИО1053222-1018
6НАПОЛИ1053220-1318
7КАЛЬЯРИ1053216-1018
8ФИОРЕНТИНА1043315-1315
9ПАРМА1041515-1413
10МИЛАН1041510-1313
11БОЛОНЬЯ1033414-1512
12ВЕРОНА103347-812
13ТОРИНО1032511-1611
14УДИНЕЗЕ103165-1710
15САССУОЛО930616-189
16ЛЕЧЧЕ1023511-199
17ДЖЕНОА1022613-238
18БРЕШИА92169-147
19СПАЛ102177-177
20САМПДОРИЯ101276-195

Кстати, журналисты из Италии раскрыли тайну победителя "Золотого мяча". Нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду посетили журналисты France Football. Представители издания, которое ежегодно вручает премию "Золотой мяч", побывали в Турине.

Как Криштиану Роналду проводит отпуск, смотрите видео:

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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чемпионат Италии Наполи Рома Италия Торино Ювентус

Источник: Сегодня|Спорт

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