"Туристы" Кубка Америки из Японии получили четыре безответных мяча от команды Чили

Чилийцы со счетом 4:0 обыграли приглашенную на турнир команду из Азии

Чили громит Японию 4:0 на Копа Америка. Фото: AFP

Сборная Чили одержала уверенную победу над командой Японии в матче Кубка Америки по футболу, проходящего в Бразилии. Встреча группы C, прошедшая в понедельник в Сан-Паулу, завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной Чили. По голу забили Эрик Пульгар (41-я минута) и Алексис Санчес (82), а Эдуардо Варгас оформил дубль (54, 84).

В следующем матче сборная Чили 21 июня встретится с командой Эквадора, сборная Японии днем ранее сыграет с командой Уругвая. Японцы на Кубке Америки 2019 года выступают как приглашенная команда, как и команда Катара.

Сборная Чили возглавила группу C, опережая Уругвай по дополнительным показателям. Япония находится на четвертом месте.

Кубок Америки. Групповой этап. 1-й тур. Группа C:

Япония – Чили – 0:4 (0:1)

Голы: Пульгар (41), Варгас (54), Санчес (82), Варгас (83)

Смотрите видео, как Алексис Санчес забивает победный гол на добавленных минутах второго тайма в чемпионате Англии:

Ранее мы писали, что Месси начинает с невероятного фиаско: на старте Кубка Америки Аргентину унизила Колумбия. Команда Лионеля стала жертвой колумбийских джокеров. Месси после матча заявил: "Мы еще вернемся в комфортную ситуацию"

Как сообщалось ранее, в стартовом матче Копа Америка Бразилия разгромила Боливию – 3:0. У победителей дубль оформил Филиппе Коутиньо, еще один гол забил Эвертон (85).

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