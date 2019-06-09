Турки всухую обыграли чемпионов мира французов в отборе на Евро-2020
Франция потерпела поражение от Турции и пропустила соперника на первое место в группе
Действующий чемпион мира, сборная Франции, потерпела неожиданное поражение от команды Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы Н, прошедшая в субботу в турецкой Конье, завершилась "сухой" победой Турции со счетом 2:0.
Оба гола были забиты в первом тайме. На 30-й минуте счет открыл Каан Айхан:
А на 40-й Дженгиз Юндер удвоил преимущество хозяев поля:
Сборная Франции впервые с 2010 года уступала после первого тайма с разницей в два мяча в официальном матче.
Во втором тайме голов забито не было, и действующие чемпионы мира впервые потеряли очки в этом отборочном цикле, опустившись на второе место в группе. Турция, одержавшая победы во всех трех встречах, возглавила группу.
Турция – Франция – 2:0 (2:0)
Голы: Айхан (30), Юндер (40)
Ранее мы писали, что в этой группе отбора на Евро Исландия обыграла Албанию и поднялась на третье место.
Также в группе Н Молдова одержала первую победу в отборе на Евро-2020, одолев Андорру в меньшинстве. Молдавские футболисты забили быстрый гол, а затем в меньшинстве удержали победный счет
Турнирное положение команд в группе Н отбора на Евро-2020:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ТУРЦИЯ
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|2
|ФРАНЦИЯ
|3
|2
|0
|1
|8-3
|6
|3
|ИСЛАНДИЯ
|3
|2
|0
|1
|3-4
|6
|4
|АЛБАНИЯ
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|5
|МОЛДОВА
|3
|1
|0
|2
|2-8
|3
|6
|АНДОРРА
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Турки всухую обыграли чемпионов мира французов в отборе на Евро-2020". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"