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Турки всухую обыграли чемпионов мира французов в отборе на Евро-2020

9 июня, 00:24

Франция потерпела поражение от Турции и пропустила соперника на первое место в группе

Сборная Турции на своем поле обыграла команду Франции 2:0
Сборная Турции на своем поле обыграла команду Франции 2:0. Фото: AFP

Действующий чемпион мира, сборная Франции, потерпела неожиданное поражение от команды Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча группы Н, прошедшая в субботу в турецкой Конье, завершилась "сухой" победой Турции со счетом 2:0.

Оба гола были забиты в первом тайме. На 30-й минуте счет открыл Каан Айхан:

А на 40-й Дженгиз Юндер удвоил преимущество хозяев поля:

Сборная Франции впервые с 2010 года уступала после первого тайма с разницей в два мяча в официальном матче.

Во втором тайме голов забито не было, и действующие чемпионы мира впервые потеряли очки в этом отборочном цикле, опустившись на второе место в группе. Турция, одержавшая победы во всех трех встречах, возглавила группу.

Турция – Франция – 2:0 (2:0)
Голы: Айхан (30), Юндер (40)

Ранее мы писали, что в этой группе отбора на Евро Исландия обыграла Албанию и поднялась на третье место.

Также в группе Н Молдова одержала первую победу в отборе на Евро-2020, одолев Андорру в меньшинстве. Молдавские футболисты забили быстрый гол, а затем в меньшинстве удержали победный счет

Турнирное положение команд в группе Н отбора на Евро-2020:

N

 Команды

ИВНПМО
1 ТУРЦИЯ33008-09
2 ФРАНЦИЯ32018-36
3 ИСЛАНДИЯ32013-46
4 АЛБАНИЯ31023-33
5 МОЛДОВА31022-83
6 АНДОРРА30030-60

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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Сегодня|Спорт

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