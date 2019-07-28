Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Турок, едва не ставший тренером "Динамо", зовет Коноплянку на место Ленса

28 июля, 00:21

Украинского вингера "Шальке" приглашает Абдулла Авджи, которого этим летом активно сватали в Киев

Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка. Фото: Instagram

"Бешикташ" видит в полузащитнике "Шальке" Евгении Коноплянке замену Джермейну Ленсу. Об этом сообщает турецкое издание Takvim. Главный тренер клуба Абдулла Авджи не удовлетворен игрой 31-летнего голландца и хочет избавиться от экс-динамовца, чья зарплата составляет немалую часть клубного бюджета. Ленс получает в "Бешикташе" 2,3 миллиона евро в год.

Покупки на миллиард: онлайн-таблица самых дорогих трансферов в мире

Руководство клуба из Стамбула уже провело встречу с представителями "Шальке" относительно трансфера 29-летнего украинца. Отмечается, что Коноплянка тоже не против такого перехода. Однако в данный момент "Бешикташ" пытается договориться с украинцем относительно снижения заработной платы. Если Коноплянка перейдет в этот стамбульский клуб, то выступит в групповом этапе Лиги Европы, куда турецкая команда прошла по итогам национального чемпионата.

Смотрите, как "Бешикташ" играл с "Генком" Руслана Малиновского в ЛЕ-2018/19

Напомним, что нынешний тренер "Бешикташа" мог оказаться этим летом в киевском "Динамо". Информация о его переговорах с вице-чемпионами Украины появилась в турецких СМИ и позже была подтверждена местным футбольным агентом ФИФА. Однако в итоге победитель юношеского чемпионата Европы Абдулла Авджи предпочел киевлянам стамбульский клуб.

Что касается Коноплянки, то он, видимо, немного заскучал, пока ищет себе новый клуб. Чтобы развлечься, вингер решил поиграть в баскетбол, но сделал он это как истинный футболист, то есть ногами. И здорово получилось! Коноплянка эффектным ударом через себя закинул мяч в кольцо.

Смотрите, как Коноплянка забивает за сборную Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Бешикташ, Евгений Коноплянка, Джермейн Ленс

Вы сейчас просматриваете новость " Турок, едва не ставший тренером "Динамо", зовет Коноплянку на место Ленса". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ua.tribuna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коноплянка отправится в Турцию только при одном условии

22 июля, 15:52

Судьба Евгения Коноплянки находится в руках "Наполи"

Зинченко выиграл первый трофей сезона, хотя и дал японцам забить через свою зону

Вчера, 17:12

Команда украинца завершила предсезонку победой над 5-кратными чемпионами Страны восходящего солнца

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

8 вещей, которые мешают вам выйти замуж

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

8 вещей, которые мешают вам выйти замуж

Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет

Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

8 вещей, которые мешают вам выйти замуж

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Вот почему старые швейные машинки особо ценные для антикваров

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 13:47

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Умер Вирастюк – у спортсмена были проблемы с сердцем

Вчера, 10:33

Известный украинский легкоатлет был призером чемпионата Европы, участвовал в телепроектах, работал в министерстве

Стало известно, какие каналы покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"

Вчера, 10:20

Поединок сильнейших команд страны откроет новый сезон в Украине

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

Вчера, 09:51

Поединок сильнейших команд откроет новый сезон в чемпионате Украины

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

25 июля, 20:21

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Как понять, что в организме не хватает магния

Против насекомых: 10 комнатных растений в вашем доме

7 шедевров Haute Couture
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь