Турок, едва не ставший тренером "Динамо", зовет Коноплянку на место Ленса

Украинского вингера "Шальке" приглашает Абдулла Авджи, которого этим летом активно сватали в Киев

Евгений Коноплянка. Фото: Instagram

"Бешикташ" видит в полузащитнике "Шальке" Евгении Коноплянке замену Джермейну Ленсу. Об этом сообщает турецкое издание Takvim. Главный тренер клуба Абдулла Авджи не удовлетворен игрой 31-летнего голландца и хочет избавиться от экс-динамовца, чья зарплата составляет немалую часть клубного бюджета. Ленс получает в "Бешикташе" 2,3 миллиона евро в год.

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Руководство клуба из Стамбула уже провело встречу с представителями "Шальке" относительно трансфера 29-летнего украинца. Отмечается, что Коноплянка тоже не против такого перехода. Однако в данный момент "Бешикташ" пытается договориться с украинцем относительно снижения заработной платы. Если Коноплянка перейдет в этот стамбульский клуб, то выступит в групповом этапе Лиги Европы, куда турецкая команда прошла по итогам национального чемпионата.

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Напомним, что нынешний тренер "Бешикташа" мог оказаться этим летом в киевском "Динамо". Информация о его переговорах с вице-чемпионами Украины появилась в турецких СМИ и позже была подтверждена местным футбольным агентом ФИФА. Однако в итоге победитель юношеского чемпионата Европы Абдулла Авджи предпочел киевлянам стамбульский клуб.

Что касается Коноплянки, то он, видимо, немного заскучал, пока ищет себе новый клуб. Чтобы развлечься, вингер решил поиграть в баскетбол, но сделал он это как истинный футболист, то есть ногами. И здорово получилось! Коноплянка эффектным ударом через себя закинул мяч в кольцо.

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