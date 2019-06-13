"Тут у меня тысяча, а в России могу двадцать получать": экс-вратарь сборной Украины обвинил Федецкого в лицемерии

Украинский голкипер Александр Рыбка недоумевает: "Почему я не могу поехать заработать в Россию?"

Александр Рыбка. Фото: azerifootball

Экс-вратарь сборной Украины Александр Рыбка, находящийся на контракте у азербайджанского клуба "Сабаил", выступил в защиту уезжающих в Россию украинских футболистов. "Если бы какой-то российский топ-клуб меня позвал, я бы 25 раз все переварил и посоветовался. После перехода Евгения Селезневав в "Кубань" пошли эти слова, что "поехал семью кормить". В любом случае это мой заработок и моя карьера. Почему я не могу поехать зарабатывать, чтобы моя семья хорошо жила и отдыхала в хороших отелях?", – заявил Youtube-каналу "Бомбардир" Александр Рыбка.

"Я тут должен зарабатывать тысячу долларов, а там могу двадцать. Сейчас я не знаю. Скорее всего, что не поехал бы. Но в защиту игрокам, которые играют в России, хочу сказать, что у каждого есть своя семья. Мы ничего больше не умеем, это наш непосредственный заработок, – говорит Александр Рыбка. - Я очень уважаю Артема Федецкого. Но он пишет, что у него были предложения из России, однако он не поехал. Я думаю, что если бы у него было такое предложение, как у Ракицкого в "Зенит", он бы туда пешком пошел. Не в его праве осуждать того же Ракицкого. Люди не в праве кричать, что тот плохой, а тот хороший, что он туда или не туда поехал".

Как сообщалось ранее, бывший защитник сборной Украины прокомментировал несостоявшийся трансфер в клуб из России. "В Москве думали, что как только мне озвучили сумму, то я раздвину ножки и рвану. Нет, ребятки, не на того нарвались", – сказал Артем Федецкий.

Также сообщалось, что экс-вратаря сборной Украины заплевали в Азербайджане. Александру Рыбке досталось от фанов "Нефтчи" по окончании победного для украинца матча в Баку.

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