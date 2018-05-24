ТВ-кухня финала Лиги чемпионов: 40 телекамер покажут матч в Киеве на 226 стран мира

Уже совсем скоро центр футбольного мира переместится в Киев. 26 мая на НСК "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов УЕФА, где встретятся два легендарных клуба. "Реал" может третий раз подряд выиграть Кубок чемпионов и в 13-й в своей истории. А "Ливерпуль", впервые за 11 лет вышедший в финал, может в шестой раз завоевать "ушастый" кубок. Прямая трансляция суперматча состоится эксклюзивно на общенациональном телеканале "Украина" и в HD-качестве на телеканале "Футбол 1". Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве.

Всего же это грандиозное событие покажут в 226 странах мира, среди которых есть такие экзотические, как Американское Самоа, Вануату, Гуам, Мавритания, Науру... Приблизительный охват телеаудитории составит 350 миллионов зрителей.

НСК "Олимпийский" окутают 12 000 квадратных метров телевизионного компаунда (пространства), разделенного на четыре зоны для 1800 аккредитованных бродкастеров. На стадионе будут работать более 180 комментаторов из разных стран мира, среди которых и Виктор Вацко. Голос украинского комментатора можно будет услышать во время трансляции финального матча в эфире каналов "Украина" и "Футбол 1".

Особенность события подчеркивает и подход Европейского футбольного союза к организации трансляции. Производить картинку матча будет специальная съемочная группа УЕФА во главе с режиссером Джейми Окфордом. Британец много лет сотрудничает с УЕФА, на его счету трансляции Евро-2008, 2012, 2016, а также чемпионаты мира - 2002, 2006, 2010, 2014. Именно он будет принимать решение, картинку с какой камеры сейчас вывести в эфир. Одновременно на своем мониторе он будет видеть картинку с 40 камер и будет руководить операторами. У каждого оператора своя задача. Например, если происходит опасный подкат, один снимает игрока, совершившего фол, второй - пострадавшего.



Веселый Окфорд. У режиссера финала ЛЧ за спиной 7 ЧМ/ЧЕ. В работе серьезен, а в FB на днях выложил фото с шоколадными батончиками на лбу, откомментировав: "Сын сказал, что у меня совсем нет бровей. Теперь есть!"

Такое большое количество камер используется исключительно на финале. На протяжении Лиги чемпионов есть несколько стандартов к организации трансляций. Например, групповой раунд и до полуфинала - это 12 камер. Самый оптимальный разворот - 14. Большего никто не требует до матчей 1/2 финала. Меняется только количество длинной оптики и Super Slow Motion (высококачественные камеры замедленной съемки). Их добавляется еще 2. Обычно трансляторы используют больше камер. Например, на матчах ЛЧ, которые производили телеканалы "Футбол 1"/"Футбол 2", количество камер с учетом студийных могло доходить до 32-х. Чем больше, тем лучше. Можно получить больше интересных кадров и максимально разнообразить трансляцию.

Чтобы справиться с таким количеством камер, на финале будут работать сразу две передвижные телевизионные станции (ПТС). Первая - для производства самой трансляции, а вторая - для повторов эпизодов, которые потом будут передаваться в первую ПТС.

Главные камеры - первая и вторая, которые ставят на основные камерные платформы. Они - как правая рука для режиссера. Первая - общий план, где видно все поле. Вторая - крупный план. Также важны офсайдные камеры: в таких поединках много спорных моментов. Чтобы в них разобраться, нужно посмотреть с нескольких ракурсов. На каждом офсайде работают по две камеры.

Но важно не только количество, но и качество камер. На этом матче задействуются SSM (Super Slow Motion) для повторов в замедленном действии и с высокой детализацией. За воротами будет расположен кран и размещены камеры, которые задействуются исключительно для повторов голов, расположены они на вагонетке, едущей по рельсам вдоль ворот.

In goal line cameras - это маленькие камеры. Обычно они располагаются в отверстиях в каркасе ворот. Можно не переживать, если в нее попадет мяч. Это происходит регулярно, она как раз на это и рассчитана.

Team manager - камеры, закрепленные только за тренерами. Есть камеры Team A manager, Team B manager - они обязательны.

Все, что будет происходить в VIP-ложе, снимает отдельная камера. Ее задача - показывать международных VIP-гостей.

Не обойдется и без сьемки в режиме виртуальной реальности. Таких камер будет 12, включая 7 с 360-градусной съемкой в режиме Live.

Еще одной особенностью станет съемка с камеры "спайдер", которая сейчас не используется на украинских стадионах. Раньше со "спайдера" съемка велась только на стадионе "Металлист". Камера вешается на углах под крышей стадиона и растягивается на тросах. За счет растяжения одного троса и расслабления другого она движется. "Спайдером" управляют 2 человека. Один - своеобразный крановщик, который управляет "полетом" камеры. А второй - оператор, управляющий головой камеры, наводит ее и делает зум. Они работают в паре за одним пультом, чтобы синхронизировать действия.

За два дня до матча начинается самая активная фаза. Уже расставлены все камеры, а машины ПТС заняли свои позиции. "День матча минус один" (профессиональный термин) - это полноценный рабочий день всех режиссеров, продюсеров и операторов. Проводится множество тестов: насколько правильно и ровно установлены камеры, как идет передача от LED-панели, тестируются звук и графика. Ответственность очень большая, ведь трансляция идет на весь мир. За день до матча главные тренеры проведут пресс-конференции, а команды - открытые тренировки. Все это в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

В день матча работа съемочной команды начинается с самого утра. Проводится финальное собрание, согласовываются все детали. Потом представители УЕФА проверяют, как все будет выглядеть, когда команды выходят на поле и зазвучит гимн Лиги чемпионов. Это практически репетиция матча. Инженеры проверяют всю технику, тестируют графику, настраивают звук, устраняют неполадки, которые могут возникнуть из-за погодных условий.

От каналов "Медиа Группы Украина", в которую входят каналы "Украина" и "Футбол 1"/"Футбол 2", на финале будет работать около 90 человек. Они будут обеспечивать работу студии "Ніч Ліги чемпіонів", которая стартует за 2,5 часа до начала матча и будет располагаться непосредственно на стадионе. Всего таких студий с обзором поля будет 8. Кроме украинских каналов, там будут работать представители стран-участников финала (Англия и Испания). Еще 5 презентационных студий будут располагаться на трибунах, 3 - внутри стадиона, еще 19 - у кромки поля и 14 позиций для флеш-интервью.

В эфире студии "Ніч Ліги чемпіонів" зрители смогут увидеть приезд команд на стадион. Для этого будет использоваться вертолет, основная задача которого - "привезти" команды к арене. Обычно их путь стартует с центра города, через который будут проезжать автобусы с командами. Плюс дополнительные панорамные планы. Но основная задача - это команды, их приезд будет передаваться в режиме Live.