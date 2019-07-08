Тверк чемпионки мира по футболу взорвал соцсети

Алекс Морган зажигательно танцевала в раздевалке после победы на чемпионате мира

Алекс Морган в финальном матче. Фото: AFP

Женская сборная США выиграла чемпионат мира по футболу, победив в финале турнира Голландию со счетом – 2:0. После поединка форвард американской команды Алекс Морган без стеснения отмечала победу и станцевала тверк в раздевалке. Танец футболистки взорвал соцсети. Лишь в одном Twitter за несколько часов тверк Морган просмотрели более 4 млн человек.

Морган в игре против Таиланда (13:0) на ЧМ-2019 забила 5 голов и отдала 3 результативные передачи. Всего на турнире на ее счету 6 забитых мячей.

Американки выиграли женский ЧМ рекордный четвертый раз.

Накануне автор первого гола в финальном матче Меган Рапино раскритиковала ФИФА за проведение трех финалов в один день. Игрок женской сборной США уверена, что футболистки не чувствуют такой же уровень уважения от ФИФА, как мужчины.

Как мы писали ранее, состоялся сенсационный футбольный трансфер: из Украины – в "Атлетико" Мадрид. Лучший бомбардир чемпионата Украины среди женщин Ольга Овдийчук продолжит карьеру в испанской лиге.

Также сообщалось, что количество участников женского ЧМ увеличат на восемь команд. Если план будет реализован к ЧМ-2023, придется заново открывать подачу заявок для выбора принимающей турнир страны.

Между тем в США набирает обороты скандал - там в женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчина. Коллеги возмущены. И волнуются, что этот случай может перерасти в массовое явление. Недовольство выразили даже олимпийские чемпионы.

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