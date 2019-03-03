"Твое лицо, когда зашел экспресс": Шовковский с пивом и сигарой в Швейцарии
Легендарный вратарь оттягивается в Альпах вместе со своей девушкой Мариной
Легендарный вратарь "Динамо" Александр Шовковский, ранее "проваливший" пробы на роль Джеймса Бонда, похвастался отличным отдыхом в Швейцарии вместе со своей девушкой Мариной Кутеповой. На своих страницах в соцсетях СаШо выложил фотографию на фоне гор, где он с сигарой и бокалом пива. "Выходные удались", – подписал фото Шовковский. А совместный с Мариной Кутеповой снимок Александр сопроводил подписью: "Счастливы вместе". Пара отобедала в Chämi-Hitta Bergrestaurant.
Подписчики Шовковского разделились на два лагеря. Одни пишут, что сигара ему не идет и упрекают в том, что он показывает плохой пример молодежи: "Пример для подрастающего поколения – так себе". Но большинство оправдывает Александра: "Сейчас морализаторов набежало. СаШо давно уже не играет, так что может делать, что хочет. За собой следите", "Легенда, заслужил". Еще один подписчик потроллил Шовковского комментарием: "Твое лицо, когда зашел экспресс".
Саш Шовковский при этом отметил, что он "курил не в затяжку".
Как сообщалось ранее, Александр Шовковский похвастался меткой стрельбой.
Также Шовковский и новички сборной Украины спели песни на посвящении в команду.
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