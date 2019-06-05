"Твое щечки такие мягенькие": Малиновский довел до экстаза Шевченко
Лидер украинской сборной Руслан Малиновский проникневенно исполнил перед командой хит Фрэнка Синатры
Национальная сборная Украины по футболу, готовясь к матчу против Сербии 7 июня, устроила себе небольшой релакс. В полевом ресторане харьковского комплекса, где сейчас находится команда, ей соорудили сцену. И во время ужина на нее вышел один из лидеров "сине-желтых" – чемпион Бельгии в составе "Генка" Руслан Малиновский. Он исполнил на английском знаменитую песню Фрэнка Синатры "The Way You Look Tonight", в частности, проникновенно затянув такие строки:
Да, ты прекрасна, с твоей теплой улыбкой
И твои щечки такие мягкие
Мне не остается ничего, кроме как любить тебя
Такой, как ты выглядишь сегодня вечером
В качестве подтанцовки у Малиновского выступили партнеры по сборной – Шепелев, Пластун, Коваленко, Миколенко, Кравец, Безус и Панькив. Их совместное выступление довело до экстаза присутствовавшую публику, включавшую в себя и главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Правда, при этом Александр Зинченко периодически закрывал ладонью глаза, будто говоря: "Глаза б мои этого не видели!".
Как сообщалось ранее, перед выездом во Львов Сербия потеряла самого дорогого игрока: он стоит половину сборной Украины. Из-за травмы Сергей Милинкович-Савич, которого оценивают в 75 миллионов евро, пропустит поединок с украинцами.
Также мы писали, что судить матч Украина – Сербия будет учитель, который помог "Айнтрахту" обыграть "Шахтер" и обожает пенальти. При испанце Матеу Лаосе украинские команды если и выигрывают, то исключительно со счетом 1:0.
Напомним, в отборе на Евро-2020 сборная Украины сыграла в нулевую ничью с Португалией и одолела Люксембург:
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