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"Ты был последним, кто сдавался": "Аталанта" оплакивает 19-летнего футболиста

11 мая, 15:50

Елена Павлова

Андреа Ринальди скончался в реанимации больницы Бергамо

19-летний футболист "Аталанты" Андреа Ринальди скончался после аневризмы мозга. Клуб из Бергамо подтвердил смерть полузащитника. Напомним, что на днях юный одноклубник украинца Руслана Малиновского перенес аневризму мозга и был доставлен в больницу, где его поместили в реанимационное отделение. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

"Как на поле ты был последним, кто сдавался, так и в этот раз ты боролся до последнего, чтобы не уйти из жизни слишком рано. Но твоя улыбка навсегда останется жить в сердцах тех, кому посчастливилось встретиться с тобой. Прощай, Андреа", — говорится в сообщении "Аталанты".

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Ринальди был воспитанником "Аталанты" и в последние годы выступал за команды клуба из Бергамо различных возрастных категорий. В нынешнем сезоне Ринальди выступал в составе клуба Серии D "Леньяно" на правах аренды. Соглашение футболиста было рассчитано до 30 июня 2020 года.

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Ранее украинский футболист рассказал о тренировках в Италии и своих страхах. "Не дай бог, что-то случится, футбол сразу закроется, и на этом все закончится", – опасается Руслан Малиновский.

Смотрите, как "Аталанта" переиграла "Валенсию" в Лиге чемпионов

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