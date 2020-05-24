"Ты фашист!": чемпион мира по футболу попал под раздачу, выступив против карантина

Испанскому вратарю Пепе Рейне досталось за то, что он поддержал акцию ультраправой партии

Испанский вратарь "Милана" Пепе Рейна, выступающий на правах аренды за английскую "Астон Виллу", поддержал акцию протеста против карантина в Испании. Она была организована ультраправой партией Испании Vox. Ранее мы писали, что Трамп разрешил Ломаченко приехать в США ради спасения американской экономики.

"Похоже, маленькие люди вышли на улицу, не так ли?" – написал чемпион мира и Европы Пепе Рейна на своей странице в Twitter, дополнив пост хештегами #демократия и #вместемысильнее

Пепе Рейна / Фото: Getty Images

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Отметим, что накануне в разных городах Испании прошли массовые автомобильные протесты против карантина. Участники акции требовали отставки премьер-министра Педро Санчеса и полной отмены карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, которые негативно сказываются на экономике страны.

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При этом выступление 37-летнего испанского вратаря Пепе Рейны в Twitter на стороне протестующих обернулось для него скандалом. За поддержку ультраправой партии футболиста в соцсетях многие стали называть не иначе как фашистом.

Интересно, что этой весной и сам Пепе Рейна заразился коронавирусом. Болезнь у вратаря протекала довольно сложно. "Я не мог дышать порядка 25 минут – у меня кончился кислород. Это были самые худшие моменты в моей жизни", – признался после выздоровления Рейна.

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