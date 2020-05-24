"Ты фашист!": чемпион мира по футболу попал под раздачу, выступив против карантина

Испанский вратарь "Милана" Пепе Рейна, выступающий на правах аренды за английскую "Астон Виллу", поддержал акцию протеста против карантина в Испании. Она была организована ультраправой партией Испании Vox. Ранее мы писали, что Трамп разрешил Ломаченко приехать в США ради спасения американской экономики.
"Похоже, маленькие люди вышли на улицу, не так ли?" – написал чемпион мира и Европы Пепе Рейна на своей странице в Twitter, дополнив пост хештегами #демократия и #вместемысильнее
Отметим, что накануне в разных городах Испании прошли массовые автомобильные протесты против карантина. Участники акции требовали отставки премьер-министра Педро Санчеса и полной отмены карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, которые негативно сказываются на экономике страны.
Читайте также: "Въехать в Испанию с целью отдыха невозможно": интервью с послом Украины Анатолием Щербой
При этом выступление 37-летнего испанского вратаря Пепе Рейны в Twitter на стороне протестующих обернулось для него скандалом. За поддержку ультраправой партии футболиста в соцсетях многие стали называть не иначе как фашистом.
Интересно, что этой весной и сам Пепе Рейна заразился коронавирусом. Болезнь у вратаря протекала довольно сложно. "Я не мог дышать порядка 25 минут – у меня кончился кислород. Это были самые худшие моменты в моей жизни", – признался после выздоровления Рейна.
ТОП-5 того, что надоело на карантине
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк