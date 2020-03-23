"Ты можешь на меня рассчитывать": бывший игрок "Барселоны" хочет помочь экс-партнеру, который попал в тюрьму

Бывший нападающий "Барселоны" Самюэль Это`О поддержал экс-партнера по каталонскому клубу Роналдиньо, который находится в СИЗО в Парагвае за въезд в страну по поддельным документам.

"Не могу передать, что чувствую. Не могу представить, через что ты проходишь. Могу только мысленно посылать тебе энергию и сказать, что очень тебя люблю. Надеюсь, что все будет улажено быстро, потому что ты хороший человек. Ты можешь на меня рассчитывать, я сделаю для тебя все необходимое", – сказал Это`О в обращении.

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Роналдиньо и его брата задержали в Парагвае с поддельными парагвайскими паспортами и поместили в СИЗО, а позже продлили срок ареста до 6 месяцев. Позже суд не отпустил Роналдиньо из тюрьмы под залог в размере 1,5 млн евро.

Напомним, ранее у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за долга по штрафу, который его обязала выплатить прокуратура родной страны. Футболист должен был заплатить 2,3 млн евро за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.

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