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"Ты можешь на меня рассчитывать": бывший игрок "Барселоны" хочет помочь экс-партнеру, который попал в тюрьму

23 марта, 11:56

Максим Перепелица

Самюэль Это`О поддержал Роналдиньо, у которого проблемы с законом

Бывший нападающий "Барселоны" Самюэль Это`О поддержал экс-партнера по каталонскому клубу Роналдиньо, который находится в СИЗО в Парагвае за въезд в страну по поддельным документам.

"Не могу передать, что чувствую. Не могу представить, через что ты проходишь. Могу только мысленно посылать тебе энергию и сказать, что очень тебя люблю. Надеюсь, что все будет улажено быстро, потому что ты хороший человек. Ты можешь на меня рассчитывать, я сделаю для тебя все необходимое", – сказал Это`О в обращении.

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Роналдиньо и его брата задержали в Парагвае с поддельными парагвайскими паспортами и поместили в СИЗО, а позже продлили срок ареста до 6 месяцев. Позже суд не отпустил Роналдиньо из тюрьмы под залог в размере 1,5 млн евро.

Напомним, ранее у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за долга по штрафу, который его обязала выплатить прокуратура родной страны. Футболист должен был заплатить 2,3 млн евро за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.

Смотрите, как сборная Бразилии обыгрывала в товарищеском матче сборную Чехии:

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Барселона Роналдиньо Самюэль Это'О

Источник: Сегодня|Спорт

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