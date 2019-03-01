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"Ты не 007, ты – номер 1": Шовковский "провалил" пробы на роль Джеймса Бонда

Сегодня, 10:55

"Фильм лишился Оскара": как отреагировали в соцсетях на новый образ бывшего вратаря "Динамо"

Александр Шовковский и Марина Кутепова. Фото - Instagram
Александр Шовковский и Марина Кутепова. Фото - Instagram.
"Ты не 007, ты – номер 1": Шовковский "провалил" пробы на роль Джеймса Бонда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8f1/50e/5c78f150eeff1.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8f1/50e/5c78f150eeff1.png Футбол "Фильм лишился Оскара": как отреагировали в соцсетях на новый образ бывшего вратаря "Динамо"

Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский нарядился в смокинг и поделился снимком в этом образе на своих страничках в социальных сетях. 

 "Пробы на роль Джеймс Бонда провалил из-за своей неявки! Но как репетировал" - подписал фото Александр.

Друзья насыпали Шовковскому комментариев: "Красавец-мужчина!!!", "Друже! Бонд нервно курит", "Неее... Бонд – это 007. А Александр – номер 1", "Фильм лишился Оскара"...

Шовковский в смокинге. Фото – Instagram

"Не то. Нужно снять костюм, но оставить бабочку", – написал Шовковскому пользователь один из пользователей. На что он ответил: "Это же были пробы на экшен, а не на фильм ужасов)))".

Как сообщалось ранее, Александр Шовковский похвастался меткой стрельбойЭкс-голкипер "Динамо", ныне работающий в сборной Украины тренером вратарей, пострелял в США, где посетил местный тир.

Также сообщалось, что Шовковский и новички сборной Украины спели песни на посвящении в команду. Александр выбрал для исполнения классическую песню о спорте "Команда молодости нашей".

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Тег Александр Шовковский

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Сегодня|Спорт

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