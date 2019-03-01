"Ты не 007, ты – номер 1": Шовковский "провалил" пробы на роль Джеймса Бонда
"Фильм лишился Оскара": как отреагировали в соцсетях на новый образ бывшего вратаря "Динамо"
Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский нарядился в смокинг и поделился снимком в этом образе на своих страничках в социальных сетях.
"Пробы на роль Джеймс Бонда провалил из-за своей неявки! Но как репетировал" - подписал фото Александр.
Друзья насыпали Шовковскому комментариев: "Красавец-мужчина!!!", "Друже! Бонд нервно курит", "Неее... Бонд – это 007. А Александр – номер 1", "Фильм лишился Оскара"...
Шовковский в смокинге. Фото – Instagram
"Не то. Нужно снять костюм, но оставить бабочку", – написал Шовковскому пользователь один из пользователей. На что он ответил: "Это же были пробы на экшен, а не на фильм ужасов)))".
Как сообщалось ранее, Александр Шовковский похвастался меткой стрельбой. Экс-голкипер "Динамо", ныне работающий в сборной Украины тренером вратарей, пострелял в США, где посетил местный тир.
Также сообщалось, что Шовковский и новички сборной Украины спели песни на посвящении в команду. Александр выбрал для исполнения классическую песню о спорте "Команда молодости нашей".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Ты не 007, ты – номер 1": Шовковский "провалил" пробы на роль Джеймса Бонда". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В штаб Андрея Шевченко в сборной Украины вошел легендарный вратарь "Динамо"
За сборную Украины Шовковский провел 92 матча, а свою игровую карьеру закончил в 2016 году