"Ты не футболист, пока не получишь 10 швов на лице": игрок третьей лиги показал жуткое рассечение

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Английский футболист Каллум О'Хэйр получил жуткую травму в матче третьего по силе дивизиона Англии между "Ковентри" и "Болтоном" (2:1). В начале второго тайма О'Хэйр столкнулся с соперником Тотой Нсиалой. В результате чего у него образовалось рассечение на голове, похожее на жуткую травму футболистки "Ливерпуля".

Каллум тут же был отправлен в больницу, где ему наложили 10 швов. "Он выдержал и не испугался. Мы шутим, что ты не футболист, пока не получишь 10 швов на лице, но, конечно, вопрос серьезный. Медицинский персонал должен был убедиться, что это не сотрясение мозга", – цитирует Coventry Live тренера "Ковентри" Марка Робинса.

Недавно мы писали о жуткой травме юного дарования: мексиканец сломал ногу в первом же матче на взрослом уровне. Карьера 17-летнего Эухенио Пичуто под угрозой после того, как он "сломался" на ровном месте.

Недавно мы рассказывали о другой страшной травме в футболе. Игрок "Порту" нокаутировал соперника ударом с ноги в голову, перепутав ее с мячом.

Напомним, что в начале ноября игрок "Эвертона" Андре Гомеш получил ужасный перелом ноги в матче против "Тоттенхэма". В результате столкновения с соперниками голеностопный сустав Гомеша вывернулся в неестественное страшное положение. Это невероятно, но спустя 86 дней он вернулся к тренировкам!

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