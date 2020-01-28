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"Ты прекрасная женщина и отличная мать": Роналду мило поздравил свою возлюбленную с днем рождения

28 января, 10:46

Португальский игрок опубликовал снимок Джорджины с детьми

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото: Instagram

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Криштиану Роналду поздравил свою невесту Джорджину Родригес с днем рождения. Каждый из них поделился в соцсети кадрами с семейного праздника, на котором были все четверо детей футболиста.

Поздравляю, любовь моя! Желаю прекрасного дня! Ты прекрасная женщина и отличная мать для наших детей. Очень люблю тебя, дорогая!— написал Роналду у себя в Instagram.

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе больше трех лет. Два года назад она родила дочь Алану, ставшую четвертым ребенком португальского футболиста. В прессе то и дело возникают слухи о помолвке пары, но окружение игрока "Ювентуса" их опровергает. Сам футболист на вопрос о женитьбе отвечал, что она входит в его планы.

Ранее мы писали, что Роналду и Фигу написали в соцсетях полностью одинаковые сообщения о смерти Коби Брайанта. Португальским звездам футбола следует сделать замечание своим пресс-секретарям.

Смотрите, как забивал Роналду в матче чемпионата Италии "Наполи" – "Ювентус":

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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