"Ты такой сексуальный!": Анна Кравец в откровенном купальнике отреагировала на необычный комплимент
Жена бывшего форварда сборной Украины сводит с ума своими фотографиями с Бали
Жена бывшего форварда "Динамо" Артема Кравца Анна продолжает доказывать, что после рождения двух детей можно выглядеть потрясающе. Соблазнительная брюнетка выложила в Instagram новое фото со своего отдыха на Бали – в откровенном белом купальнике Анна держит красивый цветочек.
"Мечты сбываются", – подписала иллюстрацию Анна Кравец, собрав массу восторженных отзывов от своих подписчиков.
- Идеальная
- Очень
- Сексуально
- Нереальная
- Зайка, ты моя богиня!
При этом один из подписчиков, по имени Мустафа, обратился к Анне Кравец... как к мужчине: "Ты такой сексуальный". "Еще какой", – подыграла ему Анна. После чего Мустафа на английском написал: "Я только начинаю учить русский. Не понимаю, что ты сказала".
Ранее жена динамовца Виталия Буяльского показала, какой была 10 лет назад.
В свою очередь, жена динамовца Николая Морозюка продемонстрировала свое лицо спустя три дня после ДТП. Напомним, после аварии, произошедшей в Турции по вине таксиста, Ирина Морозюк призналась, что "еще никогда не была так близко к смерти".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Ты такой сексуальный!": Анна Кравец в откровенном купальнике отреагировала на необычный комплимент". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Двойник Тины Кароль": жена футболиста Ивана Петряка поразила схожестью с певицей
Пока Юлия Петряк удивляет публику своими фото, ее муж помогает побеждать Реброву в Венгрии