"Ты такой сексуальный!": Анна Кравец в откровенном купальнике отреагировала на необычный комплимент

Жена бывшего форварда сборной Украины сводит с ума своими фотографиями с Бали

Анна Кравец. Фото: Instagram

"Ты такой сексуальный!": Анна Кравец в откровенном купальнике отреагировала на необычный комплимент //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e37/e51/5c8e37e51051b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e37/e51/5c8e37e51051b.png 2019-03-17T14:22:04+02:00 Футбол Жена бывшего форварда сборной Украины сводит с ума своими фотографиями с Бали

Жена бывшего форварда "Динамо" Артема Кравца Анна продолжает доказывать, что после рождения двух детей можно выглядеть потрясающе. Соблазнительная брюнетка выложила в Instagram новое фото со своего отдыха на Бали – в откровенном белом купальнике Анна держит красивый цветочек.

"Мечты сбываются", – подписала иллюстрацию Анна Кравец, собрав массу восторженных отзывов от своих подписчиков.

Идеальная

Очень

Сексуально

Нереальная

Зайка, ты моя богиня!

При этом один из подписчиков, по имени Мустафа, обратился к Анне Кравец... как к мужчине: "Ты такой сексуальный". "Еще какой", – подыграла ему Анна. После чего Мустафа на английском написал: "Я только начинаю учить русский. Не понимаю, что ты сказала".

Ранее жена динамовца Виталия Буяльского показала, какой была 10 лет назад.

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