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"Ты – труп, Джесси": болельщики "Манчестер Юнайтед" угрожают игроку за 32 миллиона

7 марта, 15:38

Елена Павлова, Максим Мельник

Победа в Кубке Англии не изменила отношение фанатов к полузащитнику "Дьяволов"

Несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" достаточно уверенно обыграл в 1/8 Кубка Англии "Дерби Каунти" во главе с бывшим манкунианцем Уэйном Руни (3:0), некоторым футболистам "Красных Дьяволов" изрядно досталось после матча. Так, на выходе с арены несколько болельщиков "Юнайтед" принялись оскорблять полузащитника команды Джесси Лингарда, который продолжал двигаться к клубному автобусу.

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Фанаты "Дьяволов" въелись на Лингарда за небольшое количество результативных действий в этом сезоне, а также выкрикивали: "Иди на**й, Джесси", "Отвали", "Ты – дерьмо". Дошло до того, что один из болельщиков даже пожелал футболисту смерти, заявив: "Ты – труп, Джесси".

Также мы уже сообщали, что футболист за 32 миллиона не может забить в чемпионате Англии ровно год. Последний раз Лингард поразил ворота соперника "МЮ" по чемпионату 22 декабря 2018 года, сделав дубль в игре с "Кардиффом" (5:1). Отметим, что transfermarkt.com оценивает Лингарда в 32 миллиона евро. За последние восемь месяцев англичанин "подешевел" на 8 млн.

Смотрите, как Джесси Лингард забил в Лиге Европы "Астане"

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болельщики угрозы Манчестер Юнайтед Кубок Англии Джесси Лингард

Источник: isport.ua

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