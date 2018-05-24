Сотни английских фанатов остались без рейса в Киев на финал Лиги чемпионов

На официальном сайте "Ливерпуля" появилось сообщение, что тысяча фанатов английского клуба оказалась без рейса в Киев на финал Лиги чемпионов. Рейсы оказались отменены из-за спора между туристической компанией и украинскими авиационными службами касательно размеров самолетов. Все, что надо знать о финале Лиги чемпионов в Киеве: где встретить футболистов, какие улицы перекроют и кого можно будет послушать в фан-зоне.

"Футбольный клуб "Ливерпуль" продолжает работать со всеми заинтересованными сторонами в Великобритании и Украине, пытаясь решить ситуацию, в которой осталось около 1000 болельщиков без рейса в Киев на финал Лиги чемпионов", – говорится в сообщении на сайте клуба.

"Рейсы, зафрахтованные World Choice Sports, должны были отправить болельщиков в Украину, но спор между туристической компанией Widnes и авиационными властями в Киеве по размеру самолета привел к отмене рейсов. Наряду с официальными лицами из аэропорта Ливерпуля имени Джона Леннона, городского совета Ливерпуля, УЕФА и властей в Киеве, "Ливерпуль" пытается решить этот вопрос и будет продолжать делать это до тех пор, пока все способы не будут исчерпаны", – говорится в сообщении.

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.