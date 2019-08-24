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Тысячи фанов пришли в собор помолиться за "Кельн"

24 августа, 17:59

Болельщики попросили у бога справедливой игры и спели клубный гимн

"Кельн" уступил в первом домашнем матче "Боруссии"

"Кельн" уступил в первом домашнем матче "Боруссии" / Фото: AFP

Болельщики "Кельна" помолились за команду накануне первого домашнего матча нового сезона. Перед игрой второго тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" 4500 поклонников красно-белых традиционно собрались в Кельнском соборе. Они попросили у бога справедливой игры и спели клубный гимн под названием Mer Stonn Zo Dir FC Kölle. Эта композиция была написана и впервые исполнена местной группой De Höhner в 2002 году.

Проводить молебен за команду перед стартом сезона – ежегодная традиция фанатов "козлов", которая взяла свое начало в 2014 году.

Несмотря на такую поддержку фанатов, "Кельн" уступил "Боруссии" со счетом – 1:3. В первой игре красно-белые проиграли на выезде "Вольфсбургу" (1:2).

Отметим, что первый тур Бундеслиги ознаменовался скандалом с таблеткой: обидчика "Шахтера" подозревают в приеме допинга прямо на поле. Антидопинговые службы Германии вплотную взялись за австрийского защитника "Айнтрахта" Хинтереггера.

На днях "Бавария" обзавелась звездным новичком, заплатив смехотворную сумму за аренду игрока "Барселоны" Коутиньо. Впрочем, по словам тренера мюнхенцев, Филиппе еще не готов выйти на поле со стартовых минут.

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футбол болельщики Кельн чемпионат Германии

Источник: sport24.ru

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