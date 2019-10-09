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У "Барселоны" проблемы: клуб должен продать футболистов на 100 миллионов

9 октября, 19:21

Команду могут покинуть два лидера

/ Фото: AFP

"Барселона" может столкнуться с проблемами, если не сумеет выручить деньги от продажи игроков до конца сезона. Кстати, смотрите яркие фото блондинки, которая вдохновляет самого дорогого игрока сборной Германии.

Каталонскому клубу необходимо заработать 124 миллиона евро, чтобы сохранить финансовую стабильность. "Барса" рассчитывает получить требуемую сумму, если будет продан полузащитник Иван Ракитич, а "Бавария" выкупит контракт Филиппе Коутиньо.

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Отмечается, что хорватский футболист недоволен количеством игрового времени в новом сезоне. Ранее к нему проявляли интерес "Интер", "Ювентус" и "ПСЖ".

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Коутиньо может быть выкуплен "Баварией" за 120 миллионов евро до конца текущего сезона.

Ранее мы писали, что звездный новичок команды Антуан Гризманн может покинуть "Барселону" из-за Лионеля Месси. Француз может стать частью сделки по возвращении на "Камп Ноу" Неймара.

Также стало известно, что "Барселона" уволила легенду клуба спустя три месяца после назначения. Виктор Вальдес должен был тренировать команду 19-летних, но не справился со своими обязанностями.

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Барселона чемпионат Испании Иван Ракитич

Источник: ESPN

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