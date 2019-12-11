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У Блаттера и Платини новые проблемы: ФИФА требует вернуть два миллиона

11 декабря, 21:04

В свое время Блаттер выплатил данную сумму Платини со счета ФИФА

Зепп Блаттер и Мишель Платини

Зепп Блаттер и Мишель Платини / Фото: AFP

ФИФА планирует судиться с бывшим главой Зеппом Блаттером и экс-президентом УЕФА Мишелем Платини. По информации Sky Sports, организация потребует возместить два миллиона швейцарских франков (1,8 млн евро), которые швейцарец заплатил французу со счета ФИФА. Перевод денег был согласован 18 января 2011 года, а 1 февраля средства были переведены на счет Платини в банке. Кстати, мы писали, что отстраненный экс-глава УЕФА Платини подает в суд по правам человека.

Позднее в ходе расследования коррупционного скандала в ФИФА эта выплата была признана необоснованной. Поведение чиновникам было признано несоответствующим этике организации, из-за чего они были отлучены от футбольной деятельности на восемь лет. Позже срок отстранения Блаттера был уменьшен до шести лет, Платини – до четырех. Француз свою дисквалификацию уже отбыл, ее срок закончился 9 октября нынешнего года.

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ФИФА намерена взыскать с ответчиков указанную сумму, а также потребовать от Платини взыскать штраф в размере 60 тысяч франков. У организации есть время до 31 декабря, чтобы подать иск в швейцарский суд.

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Напомним, что в середине июня бывший президент УЕФА арестован из-за чемпионата мира в Катаре. Платини является фигурантом расследования дела о выборе страны-хозяйки ЧМ-2022.

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футбол Мишель Платини ФИФА Зепп Блаттер

Источник: СЭ

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