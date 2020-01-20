У бомбардира сборной Англии трещина в спине, а "Дяьволам" нужна помощь, чтобы дотянуть до лета

Тренер МЮ Уле-Гунар Сульшер / Фото: Reuters

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды в матче против лидера АПЛ "Ливерпуля" (0:2) в 23-м туре чемпионата Англии. Ранее мы давали обзор рекордной победы "красных" над МЮ.

"Игроки отдали все силы. Мы немного просели в начале второго тайма, но в последние 25-30 минут мы давили на них. Я разочарован тем, что мы пропустили с углового последним ударом. Но в матче было много позитивного. У нас не было хорошего последнего паса. Фред был абсолютно лучшим, как и Давид Де Хеа. Мы работали как команда".

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Травма Маркуса Рашфорда / Фото: Reuters

Рассказал норвежец и по поводу приобретения игроков линии атаки с связи с травмой Маркуса Рашфорда.

"Мы всегда смотрим на возможности улучшить состав. В ситуации с Рэшфордом мы должны внимательно все продумать – у него стрессовая трещина одной из костей спины, это произошло в матче против "Вулверхэмптона". Он выбыл на какое-то время, – говорит Сульшер. – У нас было много травм у основных игроков в этом сезоне. Нам просто не повезло. Мы можем рассмотреть некоторые краткосрочные сделки, которые помогли бы нам дойти до лета. У нас нет отчаянной нужды в нападающем, когда все игроки атаки здоровы и готовы играть, но сейчас некоторые из них получили повреждения".

Ранее мы сообщали, что"Манчестер Юнайтед" нанял экспертов для борьбы с троллингом.

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