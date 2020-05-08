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У бывшего игрока "Металлиста" обнаружили коронавирус

8 мая, 07:20

Александр Трикиша

Бразильские клубы провели поголовное тестирование на коронавирус

Бразильские клубы отчитались о результатах тестирования футболистов и персонала на коронавирус. "Гремио" сообщил о трех случая заражения Covid-19, а из футболистов положительный тест только у полузащитника Диего Соузы. Он будет изолирован от команды на протяжении следующих двух недель.

Диего Соуза выступал за харьковский "Металлист" с 2013 по 2015 год, но запомнился лишь стычкой с нынешним главным тренером молодежной сборной Украины Русланом Ротанем, защищающим тогда цвета "Днепра", за что заработал двухматчевую дисквалификацию. Сезон 2014/15 он провел в аренде в "Спорт Ресифи", а затем был продан в "Флуминенсе" за 600 тысяч евро.

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Также три положительных теста на коронавирус сдали во "Фламенго". Всего в клубе тестирование прошло 293 человека, 38 из которых оказались инфицированными. В их число входит члены семей игроков, представители футболистов и сотрудники клуба. Также отмечается, что у двух футболистов обнаружены антитела против этой болезни.

Интересно, что ранее президент Бразилии призвал возобновить чемпионат страны. "У больных коронавирусом футболистов мало шансов умереть", – выразил мнение политик.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Бразилии Фламенго коронавирус Диего Соуза Гремио

Источник: Сегодня|Спорт

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