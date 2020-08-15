У бывшего помощника Реброва в "Динамо" обнаружено онкологическое заболевание

Экс-игрок "Шахтера" и бывший тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук сообщил, что у руководителя курсов Украинской ассоциации футбола PASS, известного футбольного аналитика Глеба Платова обнаружено онкологическое заболевание. 28-летний Платов известен тем, что работал тренером-аналитиком в киевском "Динамо" при Сергее Реброве, а также в катарской академии "Аспайр". Ранее мы писали, что шведский хоккеист победил агрессивный рак.

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Глеб Платов / Фото: Instagram

"В нашей футбольной семье случилась беда. Наш младший друг, футбольный аналитик Глеб Платов, столкнулся со страшным вызовом. Врачи диагностировали у него онкологическое заболевание: острый промиелоцитарный лейкоз. Мы оказали Глебу помощь в частном порядке, но этого пока недостаточно. Призываем вас помочь парню одержать победу над болезнью", – написал Вячеслав Шевчук у себя в Instagram

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На днях мы сообщали, что украинская чемпионка мира по боксу перенесла операцию из-за онкологии. По словам Алины Шатерниковой, все прошло чудесно благодаря раннему обнаружению опухоли щитовидки.

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