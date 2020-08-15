У бывшего помощника Реброва в "Динамо" обнаружено онкологическое заболевание

Экс-игрок "Шахтера" и бывший тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук сообщил, что у руководителя курсов Украинской ассоциации футбола PASS, известного футбольного аналитика Глеба Платова обнаружено онкологическое заболевание. 28-летний Платов известен тем, что работал тренером-аналитиком в киевском "Динамо" при Сергее Реброве, а также в катарской академии "Аспайр". Ранее мы писали, что шведский хоккеист победил агрессивный рак.
"В нашей футбольной семье случилась беда. Наш младший друг, футбольный аналитик Глеб Платов, столкнулся со страшным вызовом. Врачи диагностировали у него онкологическое заболевание: острый промиелоцитарный лейкоз. Мы оказали Глебу помощь в частном порядке, но этого пока недостаточно. Призываем вас помочь парню одержать победу над болезнью", – написал Вячеслав Шевчук у себя в Instagram
На днях мы сообщали, что украинская чемпионка мира по боксу перенесла операцию из-за онкологии. По словам Алины Шатерниковой, все прошло чудесно благодаря раннему обнаружению опухоли щитовидки.
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