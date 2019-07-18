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У чемпиона мира отобрали права за пьянство

18 июля, 16:26

Теперь экс-форвард сборной Франции Давид Трезеге будет ходить пешком

Давид Трезеге с кубком чемпиона мира
Давид Трезеге с кубком чемпиона мира.

Бывший футболист сборной Франции и туринского "Ювентуса" Давид Трезеге лишен водительского удостоверения за вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. Француз изначально отказался от освидетельствования и согласился на это только через час. На данный момент неизвестно, на какой срок Трезеге лишен права управления автомобилем. Также он был оштрафован.

Давид Трезеге долгое время играл за "Ювентус", в составе которого стал самым результативным иностранцем в истории клуба. Также футболист выступал за сборную Франции, в составе которой стал чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000 года, в финале которого забил золотой гол в ворота сборной Италии, принеся победу своей команде со счетом 2:1.

"Ювентус" возвращает легендарных "стариков": компанию Буффону составит уникальный футболист. Туринский клуб намерен возобновить свой "роман" с самым титулованным игроком планеты.

Отметим,  что ранее уже состоялся один легендарный камбек в "Ювентус". Туринский клуб вернул своего знаменитого вратаря Джанлуиджи Буффона, заключив с ним соглашение до лета 2020 года. Сейчас Буффону – 41. 

Сборная Франции является лидером группы в матче отбора на Евро-2020. В одном из поединком команда Дешама разгромила Андору:

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Тег Ювентус Турин, сборная Франции, Давид Трезеге

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Источник:

Football Italia

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