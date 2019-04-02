Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

У "Динамо" хотят купить забивного вингера: озвучена сумма

Сегодня, 18:13

От договоренностей по Дерлису Гонсалесу зависит судьба другого легионера киевлян – Буэно

Гонсалес забил за "Сантос" 7 мячей в 14 матчах
Гонсалес забил за "Сантос" 7 мячей в 14 матчах. Фото: Instagram
У "Динамо" хотят купить забивного вингера: озвучена сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/37a/ebd/5ca37aebd4686.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/37a/ebd/5ca37aebd4686.png Футбол От договоренностей по Дерлису Гонсалесу зависит судьба другого легионера киевлян - Буэно

Полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес, отданный в аренду "Сантосу" до лета 2020 года, может стать полноценным игроком этой бразильской команды. Бывший клуб Пеле предлагает киевлянам за левого вингера 6 миллионов евро.

Как сообщил в собственном шоу на FootballHub журналист Игорь Цыганык, "Динамо" такое предложение по 25-летнему парагвайцу не устраивает. Киевляне хотят больше, ведь в свое время за вице-чемпиона мира среди молодежи выложили "Базелю" почти 9,5 миллиона евро. Так что переговоры продолжаются. 

От договоренностей по Гонсалесу зависит и переход Витора Буэно из "Динамо" в "Сан-Паулу". "Динамо" может отдать Буэно в субаренду, однако последнее слово в этом трансфере будет за "Сантосом", которому принадлежат права на игрока. 

Запомним, всего за полгода в "Сантосе" Дерлис Гонсалес забил столько же голов, сколько в чемпионате Украины за три года. 

Ранее Дерлис Гонсалес заявил, что не намерен возвращаться в Украину. Одной из причин он назвал проблемы с тренером Александром Хацкевичем.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Динамо Киев, Сантос Бразилия, Дерлис Гонсалес

Вы сейчас просматриваете новость " У "Динамо" хотят купить забивного вингера: озвучена сумма". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Циганик Live

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хацкевичу не подошел: "Динамо" вернуло Че Че в Бразилию

Вчера, 19:29

Бразилец в Украине отыграл всего 16 матчей

"Пусть работает": экс-тренер "Динамо" рассказал, почему нельзя увольнять Хацкевича

Вчера, 13:38

Сабо выступил в защиту Хацкевича перед матчем киевлян с "Шахтером" в Кубке Украины

Чего лишится после развода Ани Лорак

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома

Прибавление! Жена Тиграна Кеосаяна ждет ребенка

Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона

20-летняя модель утверждает, что была с Неймаром. Фото

Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото

Она обогнала Медведеву и разделась на льду. Та самая Туктамышева

Кто «заказал» смерть принцессы Дианы?
Загрузка...

"Это не шутка": на Усика замахнулся самый сильный человек планеты

Вчера, 14:10

Украинский боксер устроил в Конча-Заспе перестрелку взглядами с Василием Вирастюком. Дальше додумываем сами

"Я больше не выйду на ринг против такого животного!": боксера укусили прямо во время поединка

31 марта, 10:25

Бой супертяжеловесов Дэвид Прайс – Кэш Али был остановлен из-за дисквалификации за неспортивное поведение

"Возможно, парень просто приехал отбыть номер": видео боя Гвоздик – Нгумбу

31 марта, 09:44

В пятом раунде соперник украинского боксера отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму ноги

Защита титула WBC Гвоздик – Нгумбу: когда начало и где смотреть бой

30 марта, 22:55

Украинский боксер впервые в карьере выйдет на ринг в качестве чемпиона мира

"Спортивный Оскар" Украины: онлайн церемонии награждения

30 марта, 20:50

Лучшие атлеты страны будут названы на церемонии "Герои спортивного года" в Киеве

Целую неделю кот выпрашивал мясо и куда-то его уносил

Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом

Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах