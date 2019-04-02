У "Динамо" хотят купить забивного вингера: озвучена сумма

От договоренностей по Дерлису Гонсалесу зависит судьба другого легионера киевлян – Буэно

Гонсалес забил за "Сантос" 7 мячей в 14 матчах. Фото: Instagram

У "Динамо" хотят купить забивного вингера: озвучена сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/37a/ebd/5ca37aebd4686.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/37a/ebd/5ca37aebd4686.png 2019-04-02T18:13:46+03:00 Футбол От договоренностей по Дерлису Гонсалесу зависит судьба другого легионера киевлян - Буэно

Полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес, отданный в аренду "Сантосу" до лета 2020 года, может стать полноценным игроком этой бразильской команды. Бывший клуб Пеле предлагает киевлянам за левого вингера 6 миллионов евро.

Как сообщил в собственном шоу на FootballHub журналист Игорь Цыганык, "Динамо" такое предложение по 25-летнему парагвайцу не устраивает. Киевляне хотят больше, ведь в свое время за вице-чемпиона мира среди молодежи выложили "Базелю" почти 9,5 миллиона евро. Так что переговоры продолжаются.

От договоренностей по Гонсалесу зависит и переход Витора Буэно из "Динамо" в "Сан-Паулу". "Динамо" может отдать Буэно в субаренду, однако последнее слово в этом трансфере будет за "Сантосом", которому принадлежат права на игрока.

Запомним, всего за полгода в "Сантосе" Дерлис Гонсалес забил столько же голов, сколько в чемпионате Украины за три года.

Ранее Дерлис Гонсалес заявил, что не намерен возвращаться в Украину. Одной из причин он назвал проблемы с тренером Александром Хацкевичем.

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