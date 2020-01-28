У "Динамо" новый нападающий – травма Каргбо заставила стать форвардом вратаря Кучерука

Дебют голкипера киевлян в роли полевого игрока состоялся в победном матче с "Кайратом"

Владислав Кучерук / Фото: Динамомания

Нестандартный случай произошел в концовке контрольного матча между киевским "Динамо" и "Кайратом" в Турции. Напомним, это был последний спарринг киевлян на сборе. "Динамо" обыграло "Кайрат" со счетом 2:0 благодаря дублю новичка команды – Ибрагима Каргбо.

Однако, забивая второй мяч, Ибра получил от соперника по ногам и из-за травмы не смог продолжить игру. В итоге на острие атак "бело-синих" вместо Каргбо, которого унесли с поля на носилках, появился неожиданный футболист – резервный вратарь "Динамо" Владислав Кучерук, который вышел на замену на 84-й минуте.

Смотрите видео матча "Динамо" – "Кайрат" (2:0)

Реклама

Чемпион мира среди молодежи Владислав Кучерук, который на прошлогоднем мировом первенстве подменил Андрея Лунина в победном четвертьфинале с Колумбией, переоделся в полевого игрока и последние шесть минут основного времени и одну минуту добавленного отбегал в нападении.

В тренде Установлены личности четырех человек, которые погибли с Коби Брайантом и его дочерью

Читайте также: Экс-киевлянину Хачериди дали прозвище в честь российского хип-хоп-исполнителя

Владислав Кучерук запомнился тем, что несколько раз активно прессинговал голкипера "Кайрата", а еще в одном случае он был даже близок к тому, чтобы забить, но после подачи корнера немного не дотянулся до мяча головой. Словом, каши в атаке кипер "Динамо" не испортил.

Смотрите, как "Динамо" закрывало прошлый футбольный год

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама