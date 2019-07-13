У "Динамо" сорвался матч с австрийцами: названа причина

Программа зарубежного сбора вице-чемпионов Украины сократилась с шести спаррингов до пяти

Киевляне потеряли одну игру. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Субботний спарринг против "Брентфорда" станет последним для киевского "Динамо" на тренировочном сборе в Австрии. Как сообщил Youtube-канал столичного клуба, воскресный поединок "бело-синих" с австрийским клубом СК "Швац" отменен. Причина – погодные условия в Австрии. Там в последнее время идут дожди, из-за чего состояние полей неудовлетворительное. Таким образом программа сбора сократилась с шести контрольных матчей до пяти. Команда Александра Хацкевича вернется в Киев, где продолжит подготовку к новому сезону. Напомним, для "Динамо" он начнется игрой за Суперкубок Украины с "Шахтером" 28 июля, которая пройдет в Одессе.

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Как сообщалось ранее, букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер". Согласно котировкам, топ-претендентом на трофей является действующий чемпион и обладатель Кубка Украины – "Шахтер". На его победу в основное время установлен коэффициент 2.12, на победу "Динамо" – 3.25, на ничью – 3.65. Что касается победителя с учетом возможной серии пенальти, то тут котировки следующие -1.62 на "Шахтер" и 2.30 на "Динамо". Таким образом вероятность выигрыша Суперкубка горняками аналитики букмекерских контор оценивают в 59 процентов, киевлянами – в 41 процент.

Отметим, что накануне была опубликована схема выплат призовых в Лиге чемпионов. "Шахтер" гарантированно заработает в самом престижном еврокубковом турнире 37,41 млн евро. "Динамо", в случае выхода в групповой этап, обеспечит себе 26,33 млн евро.

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