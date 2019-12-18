У "Динамо" сорвался трансфер нигерийца, забившего два мяча "Реалу"

Деннис Бонавентуре / Фото: Getty Images

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Нигерийский нападающий "Брюгге" Деннис Бонавентуре, в свое время выступавший в луганской "Заре", признался, что мог оказаться в "Динамо", когда клуб тренировал Сергей Ребров. Но в последний момент передумал агент игрока. Ранее мы писали, что группа легионеров во главе с Солем зимой покинет "Динамо".

Деннис Бонавентуре / Фото: Reuters

"В "Динамо" все было хорошо, у меня получалось на тренировках, я понравился тренеру Сергею Реброву. Но тогда переход не состоялся из-за агента. Он хотел устроить меня в европейский топ-клуб", – заявил 22-летний Деннис Бонавентуре

Смотрите, как забивает Бонавентуре

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Отметим, что нигерийский нападающий играл в "Заре" в сезоне 2016/2017. Кстати, вспоминая недавно Денниса Бонавентуре, генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов рассказал о проблемных сторонах этого футболиста.

"Бонавентуре очень сложный по характеру футболист. Очень, – отметил Сергей Рафаилов. – Знаю, что "Арсенал" предлагал за него 15 миллионов… Но я знаю его характер. Он первым делом купил часы за 35 тысяч евро, а летом полетел в Монако, где нанял вертолет и катер. А когда он переходил в "Брюгге", то зарплату просил такую, как Мбаппе. Говорит, Мбаппе ж получает. Но кто ты, а кто Мбаппе? У него просто сорвало голову. В "Заре" у него изначально зарплата была десять тысяч, а когда уходил в "Брюгге" – 50"

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Отметим, что в нынешней Лиге чемпионов Деннис Бонавентуре заставил говорить о себе футбольный мир, забив два мяча в ворота "Реала" на его поле. Поединок "Брюгге" с командой Зидана на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 2:2.

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