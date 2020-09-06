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У экс-игрока "Шахтера" и "Динамо" в результате коронавируса поражены 20 процентов легких

6 сентября, 20:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитый футболист вовремя обратился к медикам

Знаменитый футболист Андрей Канчельскис, игравший в киевском "Динамо" и донецком "Шахтере", заразился коронавирусом. Болезнь бывшей звезды "Манчестер Юнайтед" протекает не совсем гладко. Как признался сам экс-футболист, у него поражены 20 процентов легких.

"Обследование показало, что поражены 20% легких. Самочувствие среднее, но сказали, что это лечится. Главное – вовремя обратился. Еще клинику не так просто оказалось найти, хорошо, поспособствовали друзья, знакомые.

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Сейчас прохожу все необходимые процедуры, уколы, капельницы, все идет по плану. Дальше врачи будут смотреть по ситуации, зависит от результатов анализов, через три-четыре дня скажут, есть ли улучшение", – рассказал Канчельскис в интервью ТАСС.

Канчельскис сейчас возглавляет узбекистанский клуб "Навбахор". Положительный тест вместе с группой игроков он сдал в расположении клуба, о чем сообщил еще 28 августа.

Напомним, что Канчельскис родился и вырос в Кропивницком, выступал за местную "Зирку". Там же он познакомился с первой женой, но дочь звезды футбола и "Мисс Кропивницкого" считает своим отцом Стаса Михайлова.

Затем он успел поиграть в "Динамо" и "Шахтере", после чего перебрался в "Манчестер Юнайтед", где стал настоящей звездой. Также в своей игровой карьере он успел поиграть за такие клубы как "Эвертон", "Рейнджерс", "Манчестер Сити", "Саутгемптон", "Аль-Хиляль", "Сатурн" и "Крылья Советов".

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После развала СССР Канчельскис сделал выбор в пользу сборной России, за которую сыграл 36 матчей и забил 4 мяча. Ранее мы писали, что бывший судья рассказал, как уговорил Юрана, Канчельскиса и Онопко вместо Украины выступать за Россию. Экс-рефери ФИФА Сергей Хусаинов пообещал футболистам квартиры в Москве.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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тренер коронавирус чемпионат Узбекистана Андрей Канчельскис

Источник: Сегодня|Спорт

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