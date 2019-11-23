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У экс-тренера "Реала" диагностировали рак, он хочет отложить операцию до конца чемпионата

23 ноября, 10:09

Специалисту порекомендовали сделать хирургическую процедуру в течение трех месяцев

Вандерлей Лушембурго

Вандерлей Лушембурго / Фото: Getty Images

У главного тренера "Васко да Гама" Вандерлея Лушембурго диагностирован рак кожи. Лушембурго прошел процедуру биопсии, в результате которой одно из пятен на носу было признано злокачественным образованием. Теперь тренеру предстоит выполнить хирургическую процедуру очистки, чтобы удалить этот участок. Процедура считается простой, но тренер может пропустить тренировки "Васко".

Лушембурго пока не определился, стоит сделать операцию до конца чемпионата Бразилии или отложить ее. Врач, отвечающий за диагностику, порекомендовал провести процедуру в течение трех месяцев.

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67-летний Лушембурго известен по работе со многими бразильскими клубами, сборной страны, а также мадридским "Реалом", который он возглавлял с 2004 по 2005 год.

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Ранее мы писали, что знаменитый серб Синиша Михайлович начал борьбу против лейкемии. С июля Михайлович находится в клинике, где у него был выявлен конкретный тип заболевания. "Это стало для меня настоящим потрясением. Я проплакал несколько дней, перед глазами пронеслась вся моя жизнь", – признался серб.

Напомним, что президент Федерации ответил на скандальное заявление больной раком биатлонистки. Владимир Брынзак ничего не знал о раковой болезни Марьяны Брыкайло. Ему сказали, что Марьяна завязала с биатлоном и уехала работать в Чехию, а оказалось, что у девушки обнаружили тяжелое заболевание.

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тренер Реал Мадрид чемпионат Бразилии Вандерлей Лушембурго рак кожи Васку да Гама

Источник: Спорт сегодня

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