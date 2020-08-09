У форварда "Динамо" появилась еще одна пара глаз, когда он увидел откровенное фото своей жены

Жгучая брюнетка Аида Соль расслабляется в красном купальнике недалеко от тренировочной базы киевского клуба

Пока испанский нападающий "Динамо" Фран Соль пытается произвести впечатление на нового тренера киевлян Мирчу Луческу на базе столичного клуба в Конча-Заспе, очаровательная супруга форварда Аида решила расслабиться совсем неподалеку от тренировочного лагеря "бело-синих". Стюардесса, завладевшая сердцем Франа Соля, посетила загородный комплекс с бассейном в Козине, где приняла солнечные ванны в эффектном красном купальнике. Фото своего отдыха жгучая брюнетка разместила у себя в Instagram.

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INSTAGRAM

Стоит отметить, что Фран Соль остался под ярким впечатлением от весьма откровенного фото своей супруги. В комментариях к иллюстрации вместо слов нападающий "Динамо" разместил две пары глаз, словно намекая, что одной пары недостаточно, чтобы налюбоваться его прелестной Аидой.

INSTAGRAM

Напомним, Аида перебралась в Украину в начале прошлого года вместе с Франом Солем, который перешел в "Динамо" из нидерландского "Виллем II". В статусе девушки в соцсети так и написано: "Испанка по происхождению, с голландским сердцем, живущая в Украине".

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Добавим, что Фран Соль и его жена практикуют совместные тренировки на крыше высотки на Печерске. А недавно форвард "Динамо" организовал жене там романтический завтрак. Кстати, пара воспитывает сыночка – Франа-младшего, которому в декабре исполнится два годика.

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