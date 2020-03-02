У футболиста из команды "Мегамужики" подтвердился коронавирус – СМИ

У российского футболиста, вернувшегося в конце февраля из Италии, подтвердили наличие коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Отметим, что этой истории предшествовал скандал: изначально футболиста с коронавирусом в Москве положили в общую палату.И лишь потом перевели в отдельный бокс. Руководство больницы потребовало от соседей больного молчать. Но они не стали держать язык за зубами.

Речь идет о сотруднике Российского футбольного союза Давиде Берове, который выступает за команду Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) "Мегамужики" и является сотрудником РФС. Накануне Беров вернулся в Россию из Милана, после чего его госпитализировали в инфекционную больницу №1 Москвы.

Слева – Давид Беров / Фото: Twitter Реклама

Из-за ситуации с Давидом Беровым матч ЛФЛ между "Мегамужиками" и командой под названием "СССР" был отменен. При этом Беров утверждал, что коронавирус у него не подтвержден.

Напомним, COVID-19 впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус проник более чем в 50 стран мира. Зафиксировано около 90 тысяч заболевших, из них 3000 скончались.

Как мы уже сообщали, появилась первая жертва в мировом футболе: иранская спортсменка скончалась от коронавируса. 23-летняя Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной госпитализации.

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