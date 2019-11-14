У футболиста Малиновского в "святой" клинике родилась дочка: фото малышки и эмоции родителей

Руслан Малиновский с дочкой / Фото: Instagram

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У полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского и его жены Роксаны родилась дочь – красавица-брюнетка, которую родители назвали Оливией. Вес малышки – 3640 граммов. "Родилась наша принцесса", – написала у себя в Instagram Роксана Малиновская.

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"Наше Счастье, Наша Любовь, Смысл Нашей Жизни, Наша Оливия. Роксана, горжусь тобой, моя любовь. Ты сделала меня самым счастливым!" – поделился своими ощущениями новоиспеченный отец Руслан Малиновский

Отметим, что рожала Роксана Малиновская в итальянском городе Бергамо, цвета которого, выступая за местную "Аталанту", защищает ее супруг Руслан. Для родов пара выбрала клинику ASST Papa Giovanni XXIII, которая носит имя Святого Иоанна XXIII – римского папы с 1958 по 1963 год, которого называли "Красный Папа" за лояльность к соцстранам и проповеди мира во всем мире в условиях холодной войны.

Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

Руслан и Роксана Малиновские / Фото: Instagram

Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

Больница, в которой проходили роды

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Добавим, что Руслан Малиновский немного пробудет со своими супругой и дочуркой, после чего присоединится к лагерю сборной Украины перед заключительным матчем отбора Евро-2020 с Сербией, который состоится 17 ноября в Белграде. Сегодняшний товарищеский матч с Эстонией в Запорожье Руслан, следовательно, пропустит.

Смотрите, как забивает Малиновский

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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