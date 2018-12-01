У Камеруна забрали права провести Кубок Африки-2019

Такое решение принято из-за недостаточного развития инфраструктуры в стране

Камерун лишен права провести Кубок африканских наций в 2019 году, сообщается на официальном сайте Конфедерации африканского футбола (CAF).

Такое решение было принято на заседании исполкома CAF, которое прошло в столице Ганы Аккре. Причиной лишения права является обеспокоенность конфедерации недостаточным развитием инфраструктуры в Камеруне.

Как отмечается, новая страна-хозяйка турнира должна быть определена до конца этого года. По информации СМИ, фаворитом в борьбе за право проведения турнира является Марокко.

Кубок африканских наций, или Кубок Африки, пройдет с 15 июня по 13 июля 2019 года, и в финальной части впервые в истории должны принять участие 24 команды.

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