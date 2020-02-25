У клуба Милевского – самый большой бюджет в Беларуси: озвучили сумму

Чемпионский год стоил брестскому "Динамо" 10 млн долларов. На втором месте по деньгам - команда Вернидуба

У клуба Артема Милевского брестского "Динамо" – самый большой бюджет в футбольном чемпионате Беларуси. В 2019 году он составил 10 млн долларов. Напомним, первое место клуб Милевского занял и в турнирной таблице белорусского чемпионата-2019, впервые в своей истории выиграв золотые медали.

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Помимо брестского "Динамо", в пятерку клубов белорусского чемпионата с самыми большими бюджетами вошли солигорский "Шахтер", который возглавляет экс-тренер луганской "Зари" украинец Юрий Вернидуб (6 млн долларов),а также БАТЭ (5,5), минское "Динамо" (4,5) и "Торпедо-БелАЗ" (3).

Отметим, что за брестское "Динамо" наряду с Артемом Милевским выступает еще два украинца – Александр Нойок и Евгений Хачериди.

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Милевский и его девушка Валерия / Фото: Instagram

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Ранее, говоря о зарплате Артема Милевского в Бресте, его агент Александр Панков отметил: "Точную цифру, конечно, не назову, но это меньше 500 тысяч долларов в год".

Смотрите, как Милевского "качали" в Беларуси после чемпионства

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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