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У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус

13 мая, 09:32

Олег Люлька

"Мы не готовы проводить тестирование", - посетовал исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин

У футбольного клуба "Карпаты" (Львов), который занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, возникли проблемы перед возобновлением чемпионата Украины, которое планируется 30 мая. Обязательное тестирование игроков команды на коронавирус – под угрозой.

"Тестирование проводить мы не готовы – на это нет средств. Ставил этот вопрос во время онлайн-заседания Олегу Протасову (вице-президенту Украинской ассоциации футбола), но никакой конкретики нет, – заявил исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин. – Кроме того, во Львовской области еще не ослабили карантин (ослабление планируется с 15 мая), поэтому команда не может вернуться к полноценному тренировочному процессу"

ФК "Карпаты"

ФК "Карпаты" / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

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Ранее мы писали, чтоигроки "Шахтера" сдали тесты на коронавирус. Результаты будут в течение трех суток. После этого можно будет перейти к вопросу возобновления тренировок.

Также капитан "Динамо" рассказал, как изменилась жизнь на базе во время карантина. "Всюду антисептики, весь персонал в масках, баня не работает, а очередь к доктору приходится ждать за дверью", – говорит Сергей Сидорчук.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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Смотрите, как "Карпаты" перед пандемией играли в чемпионате Украины дерби с ФК "Львов"

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тесты чемпионат Украины Карпаты Львов коронавирус

Источник: ua.tribuna.com

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