У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус

У футбольного клуба "Карпаты" (Львов), который занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, возникли проблемы перед возобновлением чемпионата Украины, которое планируется 30 мая. Обязательное тестирование игроков команды на коронавирус – под угрозой.

"Тестирование проводить мы не готовы – на это нет средств. Ставил этот вопрос во время онлайн-заседания Олегу Протасову (вице-президенту Украинской ассоциации футбола), но никакой конкретики нет, – заявил исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин. – Кроме того, во Львовской области еще не ослабили карантин (ослабление планируется с 15 мая), поэтому команда не может вернуться к полноценному тренировочному процессу"

ФК "Карпаты" / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Реклама

Читайте также: "Урезание зарплаты? Нам ее просто не дают": признание забивного футболиста украинского клуба

Ранее мы писали, чтоигроки "Шахтера" сдали тесты на коронавирус. Результаты будут в течение трех суток. После этого можно будет перейти к вопросу возобновления тренировок.

Также капитан "Динамо" рассказал, как изменилась жизнь на базе во время карантина. "Всюду антисептики, весь персонал в масках, баня не работает, а очередь к доктору приходится ждать за дверью", – говорит Сергей Сидорчук.

Реклама

Смотрите, как "Карпаты" перед пандемией играли в чемпионате Украины дерби с ФК "Львов"

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама