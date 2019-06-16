У Криштиану Роналду новый тренер: Сарри покинул "Челси" ради "Ювентуса"

Маурицио Сарри назначен главным тренером "Ювентуса" после того, как покинул лондонский "Челси"

Маурицио Сарри. Фото: AFP

Маурицио Сарри покинул пост главного тренера лондонского "Челси" и возглавил туринский "Ювентус", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба. В свою очередь, "Челси" на своем сайте также подтвердил уход итальянского тренера. Сарри сменил в "Ювентусе" Массимилиано Аллегри, который покинул клуб по окончании сезона. Отмечается, что контракт Сарри с "Ювентусом" рассчитан на три года.

Сарри возглавлял "Челси" с лета 2018 года. Под его руководством клуб в сезоне-2018/19 занял третье место в чемпионате Англии, завоевав право сыграть в Лиге чемпионов, и стал победителем Лиги Европы.

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Ранее мы писали, что главная звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду лично перечислил свои достижения в 2019 году. Португалец поблагодарил фанатов за поддержку и анонсировал борьбу за трофеи в новом сезоне.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с юным болельщиком. Лидер сборной Португалии порадовал юного фаната, сделав с ним совместное фото.

В завершившемся сезоне "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов, уступив в плей-офф "Аяксу":

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