Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

У Криштиану Роналду новый тренер: Сарри покинул "Челси" ради "Ювентуса"

16 июня, 17:16

Маурицио Сарри назначен главным тренером "Ювентуса" после того, как покинул лондонский "Челси"

Маурицио Сарри
Маурицио Сарри. Фото: AFP

Маурицио Сарри покинул пост главного тренера лондонского "Челси" и возглавил туринский "Ювентус", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба. В свою очередь, "Челси" на своем сайте также подтвердил уход итальянского тренера. Сарри сменил в "Ювентусе" Массимилиано Аллегри, который покинул клуб по окончании сезона. Отмечается, что контракт Сарри с "Ювентусом" рассчитан на три года.

Сарри возглавлял "Челси" с лета 2018 года. Под его руководством клуб в сезоне-2018/19 занял третье место в чемпионате Англии, завоевав право сыграть в Лиге чемпионов, и стал победителем Лиги Европы.

Криштиану Роналду вручили повестку в суд по делу об изнасиловании

Ранее мы писали, что главная звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду лично перечислил свои достижения в 2019 году. Португалец поблагодарил фанатов за поддержку и анонсировал борьбу за трофеи в новом сезоне.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с юным болельщиком. Лидер сборной Португалии порадовал юного фаната, сделав с ним совместное фото.

В завершившемся сезоне "Ювентус" вылетел из Лиги чемпионов, уступив в плей-офф "Аяксу":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег тренер, Ювентус Турин, Челси Лондон, Маурицио Сарри

Вы сейчас просматриваете новость " У Криштиану Роналду новый тренер: Сарри покинул "Челси" ради "Ювентуса"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Германия в ООН посоветовала России посмотреть на себя

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Евгений Алдонин рассказал о жизни дочери после смерти Началовой

Настя и Потап не скрывают своих чувств даже в спортзале

Ускорение метаболизма: питание

Ударопрочные весы с сенсорным управлением

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Сегодня – полуфиналы Всемирной боксерской суперсерии: когда начало и где смотреть

Вчера, 22:45

Без Усика, поднявшегося в хэвивейт, четыре сильнейших боксера первого тяжелого веса в Риге проведут чемпионские поединки

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, который выиграла Украина: результаты 52 матчей – от группы до финала

Вчера, 21:13

Наша "молодежка" завоевала "золото" мундиаля, одолев в финале Южную Корею

Онлайн матча Украина – Южная Корея: Украина – чемпион мира U-20

Вчера, 20:14

Текстовая трансляция главного поединка мундиаля в Польше

Где смотреть онлайн матч Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира

Вчера, 18:45

Сборная Украины впервые в истории поборется за золотые медали мирового первенства

Жуткая резня под Питером: сын известного вратаря убил свою мать, за что получил ножом от брата

13 июня, 21:06

Шокирующие подробности трагедии, произошедшей в доме знаменитого российского хоккеиста Максима Соколова

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь