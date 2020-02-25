У Криштиану Роналду в Португалии появился двойник из шоколада

Португальский шоколатье Хорхе Кардосо создал скульптуру нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Статуя была выставлена во время карнавала в городе Овар, который является центром одноименного муниципалитета в составе округа Авейру.
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Создание скульптуры заняло у кондитера около 200 часов. После завершения карнавала статую... Нет-нет, не съедят. По крайней мере, обещают не съесть. Ее планируют перевезти в музей Криштиану Роналду на острове Мадейра.
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Отметим, что у Криштиану уже успели сложиться определенные отношения с изделиями из шоколада. Например, в свое время бывший партнер по "Реалу" Серхио Рамос подарил Роналду шоколадный "Золотой мяч" – такая себе добавка к пяти настоящим.
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Добавим, что недавно другая статуя Криштиану Роналду украсила карнавал в Италии. Там португальца изобразили в виде бионического человека.
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