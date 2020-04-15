У легенды "Милана" конфликт с руководством: экс-игрок установил жесткие условия, чтобы остаться в клубе

Паоло Мальдин планирует и дальше работать в итальянском гранде, если ему предоставят свободу

Технический директор "Милана" Паоло Мальдини установил условия, при которых он останется в клубе. 51-летний специалист хочет иметь право голоса в вопросах трансферов и выбора тренера. В случае, если "россонери" не согласятся на эти условия, Мальдини может покинуть команду. Ранее "Милан" покинул Звонимир Бобан, занимавший пост руководителя футбольного отдела. Его увольнение было связано с выступлениями в СМИ, в которых он открыто критиковал владельцев клуба.

Читайте также: "Попов перейдет в "Милан" за 15 млн. Шева поможет": "Динамо" – на пороге громкого трансфера

Мальдини занимает свой пост с лета 2019 года. Всю свою карьеру футболиста он провел в "Милане".

Реклама

Ранее мы писали, что игрок "Милана" Златан Ибрагимович решил продолжить карьеру еще как минимум на год, сообщала La Gazzetta dello Sport. Ибрагимович принял решение не уходить из футбола, поскольку этот сезон был омрачен коронавирусной инфекцией, что не позволило бы ему поставить красивую точку в карьере.

Смотрите, как забивает Ибрагимович:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама