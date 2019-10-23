У Лунина проблемы: "Реал" нашел замену неудачнику Куртуа

Тибо Куртуа / Фото: AFP

Мадридский "Реал" рассматривает возможность приобретения нового вратаря на замену Тибо Куртуа, который оказался под серьезным давлением на старте нынешнего сезона.

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Преемником бельгийца в клубе может стать голкипер "Атлетика" из Бильбао Унай Симон. "Сливочные" видят в 22-летнем испанце будущего основного стража ворот.

На его приобретение придется серьезно потратиться, поскольку баскский клуб не горит желанием расставаться со своим игроком, а сумма отступных, прописанная в его контракте, составляет более 50 миллионов евро.

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Симон является воспитанником "Атлетика", а на взрослом уровне начал выступать в составе "Басконии".

Также добавим, что украинский вратарь "Реала" претендует на звание лучшего молодого футболиста Европы. Игрок сборной Украины Андрей Лунин входит в число лучших в своей возрастной категории.

Кроме того, поединок "Реала" и "Барселоны" перенесен на поздний срок: известна дата Эль-Класико.

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