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"У Лужного, кроме мата, ничего нет": Леоненко – о реакции экс-тренера "Динамо" на поражение от "Шахтера"

6 июля, 09:18

Олег Люлька Олег Люлька

Проиграв в четвертый раз в чемпионате "горнякам", киевляне опустились на третье место в Премьер-лиге

Эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко в прямом эфире программы "Великий Футбол" прокомментировал результат матча на НСК "Олимпийский" между "Динамо" и "Шахтером". Напомним, в последнем украинском "классико" сезона "Шахтер" обыграл "Динамо" 3:2.

"Превосходство "Шахтера" в составе и мастерстве. Сейчас 20 очков отрыва. Я сегодня с Лужным (экс-тренером "Динамо") разговаривал. У него, кроме мата, ничего нет, – отметил Виктор Леоненко. – Первый тайм обсуждать не стоит. "Динамо" просто присутствовало. Они хоть немного сгладили игру тем, что во втором тайме два гола забили. "Шахтер" в первой половине встречи сделал результат, а потом расслабился. Хоть там и молодые. Сейчас "Шахтер" ничего не может надломить. Задача решена. Каштру имеет отличную возможность наигрывать молодежь, чем он и пользуется. Вообще, "Шахтер" должен был играть плохо в этой игре, ведь люди выступают впервые вместе на официальном уровне", – подытожил Леоненко, намекая на полурезервный состав "горняков" в поединке с "Динамо"

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Буяльский и Каштру, "Динамо" vs "Шахтер"

Буяльский и Каштру, "Динамо" vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, после поражения от чемпиона-2020 "Шахтера" "Динамо" опустилось на третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Со второго места киевлян потеснила "Десна", разгромившая "Колос" 5:1.

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
3
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ЗаряЗаряЗар
29
16
6
7
46
25
21
54
Забитые 46
Пропущеные 25
Разница 21
Результаты последних матчей: Н Н В П В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
29
9
2
18
31
55
-24
29
Забитые 31
Пропущеные 55
Разница -24
Результаты последних матчей: П В П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
28
11
4
13
36
40
-4
37
Забитые 36
Пропущеные 40
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
28
6
6
16
23
45
-22
24
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н В Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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