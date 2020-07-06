"У Лужного, кроме мата, ничего нет": Леоненко – о реакции экс-тренера "Динамо" на поражение от "Шахтера"

Проиграв в четвертый раз в чемпионате "горнякам", киевляне опустились на третье место в Премьер-лиге

Эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко в прямом эфире программы "Великий Футбол" прокомментировал результат матча на НСК "Олимпийский" между "Динамо" и "Шахтером". Напомним, в последнем украинском "классико" сезона "Шахтер" обыграл "Динамо" 3:2.

"Превосходство "Шахтера" в составе и мастерстве. Сейчас 20 очков отрыва. Я сегодня с Лужным (экс-тренером "Динамо") разговаривал. У него, кроме мата, ничего нет, – отметил Виктор Леоненко. – Первый тайм обсуждать не стоит. "Динамо" просто присутствовало. Они хоть немного сгладили игру тем, что во втором тайме два гола забили. "Шахтер" в первой половине встречи сделал результат, а потом расслабился. Хоть там и молодые. Сейчас "Шахтер" ничего не может надломить. Задача решена. Каштру имеет отличную возможность наигрывать молодежь, чем он и пользуется. Вообще, "Шахтер" должен был играть плохо в этой игре, ведь люди выступают впервые вместе на официальном уровне", – подытожил Леоненко, намекая на полурезервный состав "горняков" в поединке с "Динамо"

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Буяльский и Каштру, "Динамо" vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, после поражения от чемпиона-2020 "Шахтера" "Динамо" опустилось на третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Со второго места киевлян потеснила "Десна", разгромившая "Колос" 5:1.

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