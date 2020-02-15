У "Манчестер Сити" осталось не так много времени, чтобы "отбелить" свою репутацию

Манчестер Сити / Фото: Reuters

Английский "Манчестер Сити" отстранил от участия в двух последующих сезонах еврокубков, лишив команду Лиги чемпионов. Теперь же у клуба есть есть 10 дней, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение УЕФА.

В пятницу "Манчестер Сити" в заявлении сообщил, что собирается обжаловать решение. Сообщается, что нет ни малейшей вероятности, что клуб частично примет наказание за нарушение финансового fair play, чтобы быстро разрешить ситуацию.

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В дополнение к подаче апелляции "Манчестер Сити" также должен попросить, чтобы исключение и штраф в 30 миллионов евро отменили до рассмотрения апелляции.

Добавим, что сейчас у "Манчестер Сити" есть проблемы посерьезнее, чем отстранение от еврокубков – клуб Зинченко грозят сослать в четвертый дивизион Англии. Такое наказание по отношению к "Манчестер Сити", в добавок к уже принятым в УЕФА санкциям, может применить руководство английского футбола.

Смотрите, как "Манчестер Сити" провел предыдущий матч в текущей Лиге чемпионов:

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