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"У меня 5 побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" – 0": Криштиану Роналду резко ответил журналистам

Сегодня, 09:38

Португальский футболист остался недоволен поражением от Атлетико в 1/8 финала

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP
"У меня 5 побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" – 0": Криштиану Роналду резко ответил журналистам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e55/244/5c6e552448018.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e55/244/5c6e552448018.jpg Футбол Португальский футболист остался недоволен поражением от Атлетико в 1/8 финала

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал поражение от мадридского "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2). Футболист не остановился в микст-зоне для общения с журналистами, а ответил на вопрос на ходу. Напомним, Роналду выигрывал Лигу чемпионов с двумя клубами: 1 раз в составе "Манчестер Юнайтед", еще 4 раза – в составе мадридского "Реала".

"У меня 5 побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" – 0. Я – 5, "Атлетико" – 0", – сказал португалец.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" принимал "Ювентус". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Оба гола в матче получились практически идентичными – после навеса в штрафную площадь игроки "Ювентуса" неудачно выбивали мяч, в первом случае его подхватил Рауль Хименес, а во втором Диего Годин.

Случился в матче еще один случай – форвард "Атлетико" Альваро Мората отправил мяч в сетку после верховой борьбы, но после просмотра видеоповтора главный арбитр гол отменил, усмотрев в этом эпизоде нарушение правил.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду повторил свою серию 5-летней давности: "гол+пас" в трех играх подряд. Португальский форвард "Ювентуса" отметился и голом, и результативной передачей в третьем матче подряд.

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Тег Лига чемпионов, Атлетико Мадрид, Криштиану Роналду, Ювентус Турин

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