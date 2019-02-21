"У меня 5 побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" – 0": Криштиану Роналду резко ответил журналистам

Португальский футболист остался недоволен поражением от Атлетико в 1/8 финала

Криштиану Роналду. Фото: AFP

"У меня 5 побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" – 0": Криштиану Роналду резко ответил журналистам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e55/244/5c6e552448018.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e55/244/5c6e552448018.jpg 2019-02-21T09:38:10+02:00 Футбол Португальский футболист остался недоволен поражением от Атлетико в 1/8 финала

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал поражение от мадридского "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2). Футболист не остановился в микст-зоне для общения с журналистами, а ответил на вопрос на ходу. Напомним, Роналду выигрывал Лигу чемпионов с двумя клубами: 1 раз в составе "Манчестер Юнайтед", еще 4 раза – в составе мадридского "Реала".

"У меня 5 побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" – 0. Я – 5, "Атлетико" – 0", – сказал португалец.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" принимал "Ювентус". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Оба гола в матче получились практически идентичными – после навеса в штрафную площадь игроки "Ювентуса" неудачно выбивали мяч, в первом случае его подхватил Рауль Хименес, а во втором Диего Годин.

Случился в матче еще один случай – форвард "Атлетико" Альваро Мората отправил мяч в сетку после верховой борьбы, но после просмотра видеоповтора главный арбитр гол отменил, усмотрев в этом эпизоде нарушение правил.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду повторил свою серию 5-летней давности: "гол+пас" в трех играх подряд. Португальский форвард "Ювентуса" отметился и голом, и результативной передачей в третьем матче подряд.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "У меня 5 побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" – 0": Криштиану Роналду резко ответил журналистам". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Sportbox Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.