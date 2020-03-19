"У меня друзья в реанимации лежат – как Усик и Алиев могут говорить такие глупости": критика Левченко

Бывший футболист сборной Украины очень серьезно относится к пандемии не понимает своих публичных коллег

Бывший полузащитник сборной Украины по футболу и телеэксперт Евгений Левченко высказал свое отношение к пандемии и раскритиковал украинского боксера Александра Усика и экс-игрока "Динамо" Александра Алиева за их слова о коронавирусе. Напомним, что скандальный футболист Алиев заявил, что не верит в серьезность угрозы заражения и назвал смерть людей в Италии фейком.

"Я ума не приложу, как такие публичные люди; Алиев, Усик говорят такие глупости о коронавирусе! У меня двое друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус – это фейк", – написал Левченко в своем Twitter.

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На пост Левченко ответил один из его подписчиков, высказавшись о спортсменах весьма жестко: "Евгений, почему Вы до сих пор ждете от людей вроде Усика и Алиева каких-то адекватных поступков? У них мозги уже давно потекли. Кому-то на ринге отбили, а кому-то "сливой". Вопрос к серьезным СМИ – зачем их слова тиражировать?"

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