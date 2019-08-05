У меня хорошее предчувствие: игрок "Брюгге" настроен оптимистично перед матчем с "Динамо"

Накануне матча с киевским "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов на предматчевой пресс-конференции ответил на вопросы журналистов полузащитник "Брюгге" Руди Вормер. Напомним, матч пройдет 6 августа в Брюгге, начало – в 21:30. Сегодня "Динамо" вылетело на матч Лиги чемпионов без чемпионов мира.
Сегодня утром всей командой смотрели видео по "Динамо". Я увидел динамичную команду с большим количеством молодых игроков. Завтра нам нужно будет сыграть на самом высоком уровне, чтобы выиграть. Мы также сыграли два матча против команд другого уровня. Надеюсь, что мы готовы. У меня уже было хорошее предчувствие по поводу нашей готовности", – приводит слова Вормера сайт "Брюгге".
Ранее тренер "Брюгге" признался, что Эдуард Соболь помог изучить "Динамо". Филипп Клеман рассказал, как будет играть его команда в Лиге чемпионов и чем ему помог украинский новичок.
Кстати, накануне Лиги чемпионов "Динамо" усилилось. Из японского клуба "Джубило Ивата" переехал в Киев 24-летний нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Контракт с ним подписан на пять лет.
В интервью "Сегодня" Родригес рассказал о своем выступлении в Азии. "Япония помогла мне возмужать", – признался форвард и выразил готовность дебютировать за киевлян в поединке против "Брюгге".
Репетиция "Динамо" перед матчем с "Брюгге":
А бельгийцы перед матчем с киевлянами забили есть голов сопернику в чемпионате Бельгии:
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