Руди Вормер. Фото: ФК "Брюгге"

У меня хорошее предчувствие: игрок "Брюгге" настроен оптимистично перед матчем с "Динамо" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B8%20%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80 2019-08-05T20:05:51+03:00 Футбол Футболист бельгийского клуба описал "Динамо" как динамичную команду с большим количеством молодых игроков

Накануне матча с киевским "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов на предматчевой пресс-конференции ответил на вопросы журналистов полузащитник "Брюгге" Руди Вормер. Напомним, матч пройдет 6 августа в Брюгге, начало – в 21:30. Сегодня "Динамо" вылетело на матч Лиги чемпионов без чемпионов мира.

Сегодня утром всей командой смотрели видео по "Динамо". Я увидел динамичную команду с большим количеством молодых игроков. Завтра нам нужно будет сыграть на самом высоком уровне, чтобы выиграть. Мы также сыграли два матча против команд другого уровня. Надеюсь, что мы готовы. У меня уже было хорошее предчувствие по поводу нашей готовности", – приводит слова Вормера сайт "Брюгге". Ранее тренер "Брюгге" признался, что Эдуард Соболь помог изучить "Динамо". Филипп Клеман рассказал, как будет играть его команда в Лиге чемпионов и чем ему помог украинский новичок.

Кстати, накануне Лиги чемпионов "Динамо" усилилось. Из японского клуба "Джубило Ивата" переехал в Киев 24-летний нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Контракт с ним подписан на пять лет.

В интервью "Сегодня" Родригес рассказал о своем выступлении в Азии. "Япония помогла мне возмужать", – признался форвард и выразил готовность дебютировать за киевлян в поединке против "Брюгге".

Репетиция "Динамо" перед матчем с "Брюгге":

А бельгийцы перед матчем с киевлянами забили есть голов сопернику в чемпионате Бельгии:

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