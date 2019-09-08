"У меня и до гола неплохие удары были": Малиновский поделился эмоциями от игры с Литвой

Малиновский забивает литовцам / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал об игре с Литвой в матче отбора на Евро-2020. Кстати, мы вели онлайн Литва – Украина.

"Роман Яремчук мягко скидывал мне под удар, поэтому решение там было только одно – сразу пробить по воротам. Ну и хорошо попал. Да у меня и до гола неплохие удары были. На таком поле, считаю, нужно побольше бить издали – тяжелый отскок, и вратарю непросто отбить", – прокомментировал Малиновский свой гол.

"Он все сделал здорово – вступил в отбор, отобрал мяч, классно пробил. Это показывает, как он работает на команду – не только в атаке, но и в обороне. Могу его только поздравить с отличным голом", – рассказал Руслан о голе Марлоса.

Ранее мы рассказывали о том, как Яремчук оценил образ главного тренера. Форвард сборной Украины прокомментировал стиль Андрея Шевченко.

Также мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо".

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

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